«Наказывать всех»: в Госдуме высказались о скандале с «концлагерем для животных»
Бурматов: владельцам питомника в Чехове грозит уголовная ответственность
Владельцам приюта Dog Town в подмосковном Чехове, где, по данным СМИ, собаки подвергались жестокому обращению, грозят две уголовные статьи, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в интервью NEWS.ru.
По его словам, по делу уже подключили полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор, а сам приют надо закрыть.
Ранее сообщалось, что питомцы блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA стали жертвами издевательств в Dog Town. По словам артистки, заведение позиционировало себя как передержку с комфортными условиями, тогда как животные содержались в антисанитарии и подвергались жестокому обращению.
«Для тех, кто организовал этот концлагерь, это однозначно две уголовные статьи. Однозначно эту контору надо прикрывать, наказывать всех, кто так относился к животным», — добавил Бурматов.
Адвокат Игорь Трунов указал, что владельцам приюта может грозить до пяти лет лишения свободы по статье о жестоком обращении с животными.