Владельцы ротвейлера, напавшего на россиянку с ребенком, выплатят компенсацию
В Екатеринбурге владельцы ротвейлера, напавшего на мать с ребенком, выплатят им компенсацию. Об этом сообщает E1.ru.
Истец требовала от ответчиков 745 тысяч рублей. Так она оценила их с сыном страдания и расходы на лечение. По судебному решению женщина получит почти вдвое меньше. Так, с хозяев собаки взыскали 16 425 на лечение потерпевшей, а также 400 тысяч рублей за моральный вред ей и мальчику.
Напомним, все произошло в феврале этого года на Широкой Речке. Ротвейлер выбежал из-за забора и набросился на мать с ребенком. Женщина около получаса лежала на снегу в крови, закрывая сына своим телом от агрессивного пса.
Ранее сообщалось, что в Барнауле стаффордширский терьер разодрал лицо 13-летней школьнице.
