Владельцы ротвейлера, напавшего на россиянку с ребенком, выплатят компенсацию

05 сентября 2025, 18:08

В Екатеринбурге хозяин напавшей на мать с ребенком собаки выплатит 416 тысяч

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Екатеринбурге владельцы ротвейлера, напавшего на мать с ребенком, выплатят им компенсацию. Об этом сообщает E1.ru.