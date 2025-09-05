Достижения.рф

Владельцы ротвейлера, напавшего на россиянку с ребенком, выплатят компенсацию

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Екатеринбурге владельцы ротвейлера, напавшего на мать с ребенком, выплатят им компенсацию. Об этом сообщает E1.ru.



Истец требовала от ответчиков 745 тысяч рублей. Так она оценила их с сыном страдания и расходы на лечение. По судебному решению женщина получит почти вдвое меньше. Так, с хозяев собаки взыскали 16 425 на лечение потерпевшей, а также 400 тысяч рублей за моральный вред ей и мальчику.

Напомним, все произошло в феврале этого года на Широкой Речке. Ротвейлер выбежал из-за забора и набросился на мать с ребенком. Женщина около получаса лежала на снегу в крови, закрывая сына своим телом от агрессивного пса.

Ранее сообщалось, что в Барнауле стаффордширский терьер разодрал лицо 13-летней школьнице.

Лидия Пономарева

