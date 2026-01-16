Зосим Пчельник 17 января: почему нельзя ходить в лес, завидовать и выбрасывать сладости, народные приметы
Каждый год 17 января православные христиане чтят память преподобного мученика Зосимы, который жил во времена императора Диоклетиана. В народе этот день называют Зосима Пчельник. О традициях, запретах и народных приметах читайте в материале «Радио 1».
История праздникаМученик Зосима жил в Киликии в III–IV веках, когда император Диоклетиан жестоко преследовал христиан. С юных лет он выбрал жизнь подвижника и ушел в пустыню, полностью доверив себя Богу. Несмотря на строгую аскетическую жизнь, мужчина проявлял удивительную доброту и сострадание к людям. Он жил в гармонии с дикими зверями. Они не нападали на него, охотники даже говорили, что старец общался с ними, как с разумными существами.
Однажды правитель Киликии Дометиан заметил этого необычного старца во время охоты. Зосиму схватили и привели на допрос. На вопросы о его жизни и власти над зверями просто ответил, что он — христианин и не может жить рядом с гонителями Иисуса. За отказ приносить жертвы языческим богам его подвергли пыткам. Несмотря на ужасные мучения, святой остался жив, его стойкость впечатлила многих свидетелей.
Христианские источники рассказывают, что мучители потребовали от Зосимы чуда — призвать зверя, чтобы доказать силу своей веры. Святой помолился, и к месту казни пришел огромный лев, который, по преданию, заговорил человеческим голосом. Все присутствующие испугались и растерялись от увиденного. Они решили освободить Зосиму, посчитав это знаком свыше. Один из чиновников, Афанасий, увидев, что старец остался невредимым после всего пережитого, уверовал и принял крещение.
Традиции дняОт пастухов до пчеловодов, его почитают за защиту и помощь. В народной традиции выделяют зимнего и летнего Зосиму Пчельника. Зимняя дата, 17 января, связана с подготовкой к новому сезону. В этот день пчеловоды собираются на пасеке, просят святого о защите ульев и хорошем медосборе.
Зосима Пчельник завершает Святки, и этот день на Руси считался особенно опасным. По поверьям, ведьмы и колдуны бродили по деревням, пытаясь навредить людям. Чтобы защититься, предки проводили обряды «вывода нечисти». Мужчины надевали меховые тулупы наизнанку и обходили дворы с шумом. Они стучали железом и разжигали огонь, чтобы отпугнуть злых духов.
Чертополох занимал важное место в этих обрядах. Высушенные бутоны собирали заранее и вешали на одежду или над дверями. Колючие стебли воспринимались как защита от зла. Также использовали ладанки — маленькие мешочки с освященным ладаном и травами, которые носили с собой как оберег.
В этот день хозяйки обязательно готовили блюда с медом: пряники, сладкие каши и пироги. Часть угощений оставляли до весны, чтобы «угостить» пчел, когда те просыпались после зимовки. Еще одна добрая традиция — делиться медовыми угощениями с соседями и теми, кто в нужде. Считалось, что щедрость в этот день приносит счастье и достаток. Время Святок также подходило для гаданий. Вечером 17 января люди выходили на улицу и смотрели на звезды, ожидая подсказок о будущем. Если небо было усыпано звездами, загадывали желания, веря, что они сбудутся. Если ковш Большой Медведицы находился справа от Млечного пути, незамужние девушки могли ожидать скорое сватовство.
Также в этот день принято было задабривать домашних животных. Котам наливали молоко или давали сметану, а собак угощали сладкими косточками. Это считалось просьбой о защите для всей живности в хозяйстве и укреплением благополучия семьи.
Народные запретыПраздник связан с рядом важных запретов. Эти правила касаются не только поведения, но и внутреннего состояния человека, его отношения к дому и животным. В этот день нельзя обижать домашних животных. Даже легкий окрик или резкое движение могут привести к неприятностям. Люди верят, что жестокость по отношению к питомцам может вызвать болезни или неудачи в жизни хозяев.
Вот что еще не стоит делать 17 января:
- Нельзя браниться и ругаться. Особенно нежелательно упоминать нечистую силу. Если кто-то произнесет «имя» злых духов, они могут войти в дом и принести беды;
- Нельзя скандалить и выяснять отношения. Конфликты, начатые в этот день, могут затянуться до самой весны;
- Нельзя выбрасывать мед и сладости. Это может рассматриваться как неуважение к святому Зосиме, который в ответ может лишить семью достатка;
- Нельзя ходить в лес без серьезной причины. Есть риск встретить лешего и не вернуться обратно;
- Нельзя завидовать или злорадствовать. Плохие мысли могут обернуться потерями в течение года.
ПриметыКрестьяне внимательно следили за природой. Приметы этого дня помогали им понять, какой будет оставшаяся зима и как сложится весна, а также предсказывали урожай.
- Если на небе полная луна и ясная погода, ждите сильного весеннего половодья;
- Если деревья покрыты толстым слоем снега, это предвещает хороший медосбор летом;
- Когда в лесу раздается крик лисы, стоит готовиться к метели и сильным ветрам;
- Если морозы крепкие, то холода задержатся надолго.