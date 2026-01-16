16 января 2026, 15:59

Фото: iStock/Irik Bikmukhametov

Каждый год 17 января православные христиане чтят память преподобного мученика Зосимы, который жил во времена императора Диоклетиана. В народе этот день называют Зосима Пчельник. О традициях, запретах и народных приметах читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: iStock/Mikhail Davidovich

Традиции дня

Фото: iStock/standret

Народные запреты

Вот что еще не стоит делать 17 января:

Нельзя браниться и ругаться. Особенно нежелательно упоминать нечистую силу. Если кто-то произнесет «имя» злых духов, они могут войти в дом и принести беды;

Нельзя скандалить и выяснять отношения. Конфликты, начатые в этот день, могут затянуться до самой весны;

Нельзя выбрасывать мед и сладости. Это может рассматриваться как неуважение к святому Зосиме, который в ответ может лишить семью достатка;

Нельзя ходить в лес без серьезной причины. Есть риск встретить лешего и не вернуться обратно;

Нельзя завидовать или злорадствовать. Плохие мысли могут обернуться потерями в течение года.

Приметы