В Кузбассе минувшей ночью температура опускалась до -54 °С

16 января 2026, 10:05

Фото: iStock/Lina Shatalova

В Кемеровской области в ночь на 16 января температура воздуха местами достигала 54 °С ниже нуля. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на данные местных жителей.





Так, люди поделились фотографиями термометров, отметка которых опускается до -49 °С.





«Местами зафиксировано и -54 °С. В других районах Кемеровской области температура варьируется от -35 °С до -45 °С», — говорится в материале.

«По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил -12,1 °С — более низкой в нынешнем году температура была только 2 января. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура воздуха менялась от -8,3 °С на Балчуге до -17,1 °С в Бутово», — написал Леус в своем Telegram-канале.