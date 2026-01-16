В Кузбассе минувшей ночью температура опускалась до -54 °С
В Кемеровской области в ночь на 16 января температура воздуха местами достигала 54 °С ниже нуля. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на данные местных жителей.
Так, люди поделились фотографиями термометров, отметка которых опускается до -49 °С.
«Местами зафиксировано и -54 °С. В других районах Кемеровской области температура варьируется от -35 °С до -45 °С», — говорится в материале.
По данным новокузнецких синоптиков, в Кемерове температура составила порядка -38 °С, в Междуреченске — около -41 °С, в Таштаголе — порядка -33 °С, а в Крапивино зафиксировали -43 °С.
Тем временем минувшая ночь стала самой холодной в этом году и для столичного региона, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
«По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил -12,1 °С — более низкой в нынешнем году температура была только 2 января. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура воздуха менялась от -8,3 °С на Балчуге до -17,1 °С в Бутово», — написал Леус в своем Telegram-канале.
В Подмосковье теплее всего оказалось в Сергиевом Посаде. Там термометры показали минус 7,3 °С. При этом в Можайске ночной минимум составил -19,4 °С.
По прогнозу Леуса, на предстоящих выходных в столичном регионе ожидается усиление морозов до -20…25 °С.