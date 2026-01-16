Настоятель храма рассказал, как от купания в проруби получить духовную пользу
Настоятель храма Зубов: Без молитвы купание в проруби становится лишь процедурой
Без богослужения, молитвы и покаяния погружение в прорубь является лишь физической процедурой. Об этом рассказал настоятель храма Святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе Петербурга, руководитель православного патриотического клуба ZOV Дмитрий Зубов.
Он отметил, что люди часто воспринимают праздник Крещения Господня как зимнюю традицию с освященной водой и купелью. Однако за ним скрывается глубокий духовный смысл.
«Особое место в празднике занимает великое освящение воды. Церковь молится о ниспослании Святого Духа, чтобы вода стала носительницей благодати. Крещенская вода становится святыней, которая укрепляет, исцеляет, освящает дома и нередко хранится годами», — рассказал Зубов «Петербургскому дневнику».
Он добавил, что купание в проруби является не церковным установлением, а благочестивой народной традицией. Церковь не запрещает ее, однако напоминает, что без богослужения, молитвы и покаяния любое погружение является лишь физической процедурой.
По словам Зубова, духовная польза есть только при наличии веры и осмысленного отношения к празднику.
Настоятель посоветовал людям, которые впервые приходят на Крещение, внимательно слушать молитвы, подходить к святыням с благоговением и открыть сердце Богу.