Настоятель храма рассказал, как от купания в проруби получить духовную пользу

16 января 2026, 14:18

Настоятель храма Зубов: Без молитвы купание в проруби становится лишь процедурой

Фото: iStock/Dina Damotseva

Без богослужения, молитвы и покаяния погружение в прорубь является лишь физической процедурой. Об этом рассказал настоятель храма Святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе Петербурга, руководитель православного патриотического клуба ZOV Дмитрий Зубов.





Он отметил, что люди часто воспринимают праздник Крещения Господня как зимнюю традицию с освященной водой и купелью. Однако за ним скрывается глубокий духовный смысл.





«Особое место в празднике занимает великое освящение воды. Церковь молится о ниспослании Святого Духа, чтобы вода стала носительницей благодати. Крещенская вода становится святыней, которая укрепляет, исцеляет, освящает дома и нередко хранится годами», — рассказал Зубов «Петербургскому дневнику».