«Конкурентная фишка»: Стало известно, зачем России предустанавливать ИИ на смартфоны и не подорожают ли гаджеты

12 февраля 2026, 18:44

Экономист Клименко: гаджеты в РФ после установки ИИ не подорожают

Фото: Istock/Alexander Sikov

Правительство планирует обязать производителей предустанавливать отечественный искусственный интеллект на электронику. Известно, что норма войдёт в готовящийся закон о регулировании ИИ. Означает ли это, что пользователей лишат выбора, а гаджеты подорожают?





Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Радио 1» объяснил, почему инициатива — не «обязаловка», а гостиничный набор зубных щёток, и где российские разработчики действительно уступают Западу.





«Это как в гостинице: пришли — а там уже лежит набор зубных щёток. Вы можете ими пользоваться, можете достать свои, а можете вообще не чистить зубы. Никто не заставляет. На рынке генеративного ИИ, создающего видео и сложную графику, российским разработчикам объективно тяжелее. Причина — не в отсутствии талантов, а в санкционных ограничениях на "железо"», — сказал он.

«Сейчас это конкурентная фишка. Компании за свой счёт это делают. Технологический сбор — отдельная история, но ИИ на цену не повлияет. Что касается «серых» устройств, привезённых из-за границы, — тотального контроля пока нет, но ситуация может измениться с введением единой базы», — добавил эксперт.