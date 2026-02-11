В России создали нейросеть, определяющую по голосу риск диабета
В России разработали систему искусственного интеллекта, способную определять риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний по голосу. Прототип IT-платформы создала команда Сеченовский университет, заявив о точности технологии на уровне 81%.
Разработчики объясняют, что при повышенной нагрузке на сердце или воспалительных процессах голос человека может незначительно меняться. Эти изменения практически неразличимы на слух, однако нейросеть способна их зафиксировать и проанализировать.
Для проверки пользователю нужно записать короткое аудио на смартфон и загрузить его в приложение. Спустя несколько секунд система оценивает вероятность развития диабета второго типа, гипертензии и ишемической болезни сердца.
Алгоритмы обучались на клинических данных пациентов и более чем четырех тысячах уникальных аудиозаписей. По словам разработчиков, технология может стать дополнительным инструментом скрининга и помочь выявлять риски заболеваний на ранних этапах.
