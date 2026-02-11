В России создали нейросеть, определяющую по голосу риск диабета

11 февраля 2026, 13:19

Фото: iStock/Dragos Condrea

В России разработали систему искусственного интеллекта, способную определять риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний по голосу. Прототип IT-платформы создала команда Сеченовский университет, заявив о точности технологии на уровне 81%.