В Подмосковье ИИ выявил более 1,7 тыс. нарушений в школьном питании

12 февраля 2026, 10:35

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 1700 несоответствий школьного питания заявленному меню выявил искусственный интеллект в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Проверку блюд из школьных столовых с помощью нейросети ввели в Подмосковье в 2023 году. На сегодняшний день к этой системе подключены 1490 учебных заведений.





«Сотрудники школ фотографируют подносы с едой и загружают фото в приложение «Проверки Подмосковья», а искусственный интеллект анализируют картинку и сравнивает её с утверждённым меню. В случае выявления расхождений, об этом оповещают специалистов», — говорится в сообщении.