Депутат сообщил об изменениях в правилах бронирования гостиниц
С 1 марта 2026 года в России начнут действовать обновлённые правила бронирования гостиниц, направленные на усиление защиты туристов. Об этом 12 февраля сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
По его словам, процедура станет понятнее и удобнее для клиентов. В частности, при отмене брони до даты заезда предоплата будет возвращаться полностью. Если гость не приехал или отменил бронирование в день заезда, отель сможет удержать не больше стоимости одной ночи, а гарантированная бронь должна сохраняться минимум 24 часа.
Также ужесточаются требования к содержанию договора. В нём обязуются указать площадь номера, правила отмены, полный список предоставляемых услуг и их стоимость, что должно снизить риск скрытых доплат. Кроме того, с 1 марта агрегаторам запретят размещать предложения неклассифицированных средств размещения.
Новые требования распространятся на все классифицированные объекты — от гостиниц до кемпингов и баз отдыха.
