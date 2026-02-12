Депутат сообщил об изменениях в правилах бронирования гостиниц

12 февраля 2026, 17:09

Кривоносов: новые правила бронирования гостиниц начнут действовать с 1 марта

Фото: istockphoto/luchunyu

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать обновлённые правила бронирования гостиниц, направленные на усиление защиты туристов. Об этом 12 февраля сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.