«Зумер ушёл после обеда и не вернулся»: Выяснилось, как компаниям перестроиться под молодёжь и не потерять кадры
Директор Скородумова: зумеры заставляют компании пересматривать культуру общения
Поколение Z всё чаще меняет правила игры на рынке труда. Они не готовы к бессмысленной рутине, отстаивают личные границы и требуют результата здесь и сейчас. Работодатели жалуются: «зумер» может просто не выйти на работу после обеда, забыв об официальном приказе.
Директор кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова в беседе с «Радио 1» заявила, что навыки, опыт, образование и личные качества — всё это важно в комплексе, однако именно молодёжь заставляет компании пересматривать культуру общения внутри коллектива.
«Неумение общаться в коллективе, невосприятие их более взрослым поколением, отстаивание своих собственных границ, желание работать на результат — это не минус, на мой взгляд, это как раз плюс для перестроения корпоративных культур внутри компании», — отметила эксперт.
В пример она привела реальную историю: зумер устроился официально, но после обеда ушёл сам, потому что компания показалась ему «недружелюбной». При этом он не написал заявление об увольнении, не думая о возможном прогуле.
«Взрослое поколение должно на сегодня научиться коммуницировать с зумерами. Компании, которые перестраивают свой процесс под работу с молодёжью, получают их как потенциал для развития», — пояснила Скородумова.
По ее словам, подросток, пришедший на летнюю стажировку в 14–15 лет, с большой вероятностью вернётся в компанию через 5–6 лет уже готовым специалистом. При этом эксперт призвала не путать две стратегии: брать молодёжь только на рутинную работу (риск демотивации) или интегрировать их в корпоративную среду с наставничеством. Второй подход, по её словам, выигрышный для обеих сторон — взрослые сотрудники осваивают новые технологии и учатся достигать результата быстрее благодаря подсказкам молодёжи.