«Зумер ушёл после обеда и не вернулся»: Выяснилось, как компаниям перестроиться под молодёжь и не потерять кадры

05 июня 2026, 19:05

Директор Скородумова: зумеры заставляют компании пересматривать культуру общения

Фото: iStock/Jose carlos Cerdeno

Поколение Z всё чаще меняет правила игры на рынке труда. Они не готовы к бессмысленной рутине, отстаивают личные границы и требуют результата здесь и сейчас. Работодатели жалуются: «зумер» может просто не выйти на работу после обеда, забыв об официальном приказе.





Директор кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова в беседе с «Радио 1» заявила, что навыки, опыт, образование и личные качества — всё это важно в комплексе, однако именно молодёжь заставляет компании пересматривать культуру общения внутри коллектива.





«Неумение общаться в коллективе, невосприятие их более взрослым поколением, отстаивание своих собственных границ, желание работать на результат — это не минус, на мой взгляд, это как раз плюс для перестроения корпоративных культур внутри компании», — отметила эксперт.

«Взрослое поколение должно на сегодня научиться коммуницировать с зумерами. Компании, которые перестраивают свой процесс под работу с молодёжью, получают их как потенциал для развития», — пояснила Скородумова.