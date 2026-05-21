«Романтизируют»: Сергей Жуков раскрыл секрет успеха своих старых треков у зумеров

21 мая 2026, 16:26

Сергей Жуков связал успех своих старых песен у зумеров с романтизацией 90-х

В 2026 году старые треки Сергея Жукова стали самыми прослушиваемыми у слушателей. Лидер группы «Руки Вверх!» уточнил, что подавляющее большинство запросов поступает от молодёжи.





В беседе с Общественной Службой Новостей Жуков связал такой успех с тем, что зумеры не застали лихие 90-е, но благодаря кино и музыке они начали романтизировать этот период. Артист отметил, что ему очень приятно осознавать: его музыка заинтересовала молодое поколение.



«Это всегда приятно, когда новое поколение воспринимает твоё творчество. Приятно, когда песни, написанные 15–20 лет назад, находят отклик в сердцах молодёжи», — сказал певец.