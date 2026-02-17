Зумеры или поколение Z: «кринж» или новая «база» общества? Годы рождения и отличия от других поколений
Они не помнят мира без интернета, спорят с начальством и ностальгируют по эпохе, в которой даже не жили. Их называют «цифровыми аборигенами» и «снежинками», а они в ответ требуют честности, гибкости и смысла. Кто такие зумеры и почему о них спорят по всему миру — в материале «Радио 1».
Что такое поколение Z
Поколение Z (англ. Generation Z), также известное как зумеры — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов, в теории поколений, созданной Уильям Штраус и Нил Хау.
Сама теория предполагает, что люди, рождённые в один исторический период (примерно 15–20 лет), формируются под влиянием одних и тех же экономических, социальных и культурных событий. Деление на поколения — это попытка объяснить, как общий исторический контекст создаёт схожие ценности и модели поведения.
Термины «поколение Z», «миллениалы» и другие — аналитические ярлыки, а границы поколений условны. Исследователи подчёркивают: их стоит воспринимать как ориентиры, а не как жёсткие разграничения.
Поколение Z идёт за поколением Y (миллениалами) и предшествует поколению «альфа». Буква Z продолжает алфавитную последовательность после Y. А слово «зумер» возникло как ироничное противопоставление «бумерам» — и быстро закрепилось в интернет-культуре.
Годы рождения зумеров
Единого мнения о временных рамках нет. Чаще всего нижней границей называют 1995, 1996 или 1997 год, а верхней — период с 2009 по 2013 годы. Некоторые исследователи указывают диапазон 1997—2013 годов, другие — 1995—2010.
Если обобщить, сегодня к зумерам относят подростков и молодых взрослых примерно от 13 до 30 лет.
Характеристики и особенности поколения Z
Зумер зумеру рознь, особенно если говорить о разных странах. Но исследователи выделяют ряд общих черт.
- Цифровая природа. Поколение Z — первое, родившееся после массового распространения интернета. Их называют «цифровыми аборигенами» и «поколением Интернета». Они не разделяют виртуальный и реальный мир: онлайн — это часть повседневной жизни. Смартфон для них — и кошелёк, и рабочее место, и средство социализации.
- Клиповое мышление. Привычка потреблять короткий контент — видео, мемы, посты — влияет на стиль восприятия информации. Среднее время концентрации внимания у молодёжи социологи оценивают в восемь секунд. Быстро, ярко, по делу — иначе «кринж».
- Осознанность и эмпатия. Зумеры серьёзно озабочены социальными вопросами и экологией. Исследования показывают, что они ощущают личную ответственность за будущее планеты. Примером часто приводят Грету Тунберг как символ радикально настроенного экологического поколения.
- Пессимизм и прагматизм. Экономическая нестабильность, войны, пандемия коронавируса усилили тревожность и скепсис в отношении будущего. При этом зумеры чаще задумываются о финансовой подушке безопасности и осторожнее в потреблении.
- Социализация через интернет. В отличие от старших поколений, зумеры социализируются не только в семье и школе, но и в сети. Это даёт свободу самовыражения — и усиливает риски: давление, сравнение, синдром FOMO (страх пропустить что-то важное).
Речь зумеров
Как и другие поколения, зумеры создали собственный сленг — смесь англицизмов, игровых терминов и переосмысленных слов. Среди популярных выражений:
- абьюз — жестокое или манипулятивное обращение;
- база — что-то очевидное и правильное;
- вайб — атмосфера;
- жиза — жизненная ситуация;
- краш — объект симпатии;
- кринж — сильная неловкость, испанский стыд;
- токсик — неприятный человек;
- чилить — отдыхать.
Сам термин «зумер» получил широкое распространение после интернет-мемов и обсуждений на имиджбордах. По данным словарей, активно использовать его начали в середине 2010-х.
Чем зумеры отличаются от других поколений
Зумеры и бумеры
Бэби-бумеры формировались в эпоху индустриального мира, когда технологии осваивались уже во взрослом возрасте. Их называют «цифровыми иммигрантами». Зумеры же — «цифровые аборигены».
Если для старших труд — высшая ценность, а переработки воспринимаются как норма, то для поколения Z нарушение личных границ — «красный флаг» (red flag). Они не готовы жертвовать ментальным здоровьем ради карьеры и открыто говорят о work-life balance.
Отсюда и конфликт: старшие видят «лень» и «нежелание взрослеть», младшие — устаревшие правила и авторитарность.
Зумеры и миллениалы
Миллениалы взрослели в эпоху надежд и глобализации. Зумеры — в эпоху кризисов и тревожных новостей. Исследователь из Университета Небраски Джеффри Тэлмон писал:
«Экономическая нестабильность, многочисленные войны за рубежом, негатив в СМИ. Почти каждый ребёнок поколения Z видел, как популярная фигура, которую он боготворил, терпела неудачи или ввязывалась в скандалы на виду у всех».
Зумеры более прагматичны, чаще задумываются о финансовой устойчивости и осторожнее относятся к рискам. При выборе работы миллениалы чаще ориентируются на зарплату, а зумеры — на гибкость и смысл.
Зумеры и альфа
Поколение «альфа» — те, кто родился после начала 2010-х. Если зумеры росли вместе с развитием соцсетей, то «альфа» появляются уже в полностью цифровом мире с искусственным интеллектом и алгоритмами рекомендаций как данностью.
Зумеры для них — старшие братья и сёстры, которые ещё помнят жизнь до тотальной алгоритмизации, но уже мыслят цифровыми категориями.
Как найти общий язык с зумером
Если вы родитель
Важно учитывать: интернет для зумера — часть реальности. Запреты без объяснений работают хуже, чем диалог. Поколение Z ценит честность и уважение к личным границам.
Если вы работодатель
Зумеры предпочитают удалёнку или гибридный формат. Им важны чёткие задачи, понятная обратная связь и ощущение реальной пользы от работы. Формулировка «потому что я так сказал» не работает.
Как отмечает Роберта Кац из Стэнфордского центра перспективных исследований:
«Конечно, зумеры не всегда правы. Часто они не знают, что им нужно, особенно в новой обстановке. И именно здесь диалог между поколениями очень полезен. Старшие и младшие коллеги могут учиться друг у друга. Старший узнает несколько полезных новых способов выполнения работы, младший поймёт веские причины, по которым что-то давно делается определённым образом. Без этого диалога у нас будет бесполезное перетягивание каната между прошлым и будущим».
Как понять, к какому поколению относишься
Формально всё решает год рождения. Но социологи подчёркивают: поколение — это не только дата в паспорте. Если вам близки цифровая среда как естественная среда обитания, ценность личных границ, экологическая повестка, стремление к гибкости и скепсис к авторитетам — возможно, вы мыслите как зумер, даже если родились раньше.
Границы поколений условны. Но споры вокруг зумеров — совсем не условные: именно они сегодня формируют рынок труда, культуру, язык и цифровую повестку. И похоже, это только начало.