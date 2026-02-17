17 февраля 2026, 10:22

Они не помнят мира без интернета, спорят с начальством и ностальгируют по эпохе, в которой даже не жили. Их называют «цифровыми аборигенами» и «снежинками», а они в ответ требуют честности, гибкости и смысла. Кто такие зумеры и почему о них спорят по всему миру — в материале «Радио 1».





Что такое поколение Z

Годы рождения зумеров

Характеристики и особенности поколения Z

Цифровая природа. Поколение Z — первое, родившееся после массового распространения интернета. Их называют «цифровыми аборигенами» и «поколением Интернета». Они не разделяют виртуальный и реальный мир: онлайн — это часть повседневной жизни. Смартфон для них — и кошелёк, и рабочее место, и средство социализации.

Клиповое мышление. Привычка потреблять короткий контент — видео, мемы, посты — влияет на стиль восприятия информации. Среднее время концентрации внимания у молодёжи социологи оценивают в восемь секунд. Быстро, ярко, по делу — иначе «кринж».

Осознанность и эмпатия. Зумеры серьёзно озабочены социальными вопросами и экологией. Исследования показывают, что они ощущают личную ответственность за будущее планеты. Примером часто приводят Грету Тунберг как символ радикально настроенного экологического поколения.

Пессимизм и прагматизм. Экономическая нестабильность, войны, пандемия коронавируса усилили тревожность и скепсис в отношении будущего. При этом зумеры чаще задумываются о финансовой подушке безопасности и осторожнее в потреблении.

Социализация через интернет. В отличие от старших поколений, зумеры социализируются не только в семье и школе, но и в сети. Это даёт свободу самовыражения — и усиливает риски: давление, сравнение, синдром FOMO (страх пропустить что-то важное).

Речь зумеров

абьюз — жестокое или манипулятивное обращение;

база — что-то очевидное и правильное;

вайб — атмосфера;

жиза — жизненная ситуация;

краш — объект симпатии;

кринж — сильная неловкость, испанский стыд;

токсик — неприятный человек;

чилить — отдыхать.

Чем зумеры отличаются от других поколений

Зумеры и бумеры

Зумеры и миллениалы

«Экономическая нестабильность, многочисленные войны за рубежом, негатив в СМИ. Почти каждый ребёнок поколения Z видел, как популярная фигура, которую он боготворил, терпела неудачи или ввязывалась в скандалы на виду у всех».

Зумеры и альфа

Как найти общий язык с зумером

Если вы родитель

Если вы работодатель

«Конечно, зумеры не всегда правы. Часто они не знают, что им нужно, особенно в новой обстановке. И именно здесь диалог между поколениями очень полезен. Старшие и младшие коллеги могут учиться друг у друга. Старший узнает несколько полезных новых способов выполнения работы, младший поймёт веские причины, по которым что-то давно делается определённым образом. Без этого диалога у нас будет бесполезное перетягивание каната между прошлым и будущим».

Как понять, к какому поколению относишься