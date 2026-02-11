11 февраля 2026, 10:49

Запись в детский сад в Подмосковье в 2026 году – это удобный и полностью цифровой процесс, который занимает всего несколько минут. Родители могут подать заявление онлайн, выбрать подходящие учреждения и круглосуточно отслеживать статус очереди в личном кабинете. Современная система делает оформление максимально прозрачным и понятным. Подробности в материале «Радио 1».





Содержание

Когда записывать ребенка в детский сад в 2026 году

«Подавайте заявление сразу после получения свидетельства о рождении – дата подачи определяет ваше место в очереди. Всегда берите письменные отказы – устные заявления чиновников не имеют силы. Проверяйте, чтобы льготы были внесены в ваше дело. Часто их просто не учитывают «по умолчанию».

Пошаговая инструкция по записи в детсад через Госуслуги

Шаг 1. Авторизация и выбор услуги

Шаг 2. Проверка данных заявителя

Шаг 3. Ввод информации о ребенке

паспорт родителя;

свидетельство о рождении ребенка;

документ о регистрации по месту жительства или пребывания (форма №8 — постоянная регистрация, форма №3 — временная);

документы, подтверждающие льготу (при наличии).

Шаг 4. Выбор параметров зачисления

язык обучения;

режим пребывания (полный день 10–12 часов, неполный 3–5 часов, круглосуточный — доступен не везде);

направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, оздоровительная).

Шаг 5. Загрузка документов и отправка заявления

Что происходит после подачи заявления

«Если ваша очередь подошла, но место не предоставили, не ограничивайтесь телефонными звонками. Требуйте письменное обоснование отказа. Этот документ – основание для официальной жалобы в прокуратуру или департамент образования. Без вашего активного давления механизмы могут не сработать».

Медицинская комиссия

педиатр (координирует процесс);

невролог;

окулист;

ЛОР;

хирург-ортопед;

стоматолог;

психиатр (с трёх лет; от посещения можно письменно отказаться).

общий анализ крови и мочи;

анализ кала на яйца глист;

соскоб на энтеробиоз;

посев на кишечную флору;

ЭКГ.

заявление о зачислении (оформляется в саду);

копия свидетельства о рождении;

СНИЛС ребенка и родителя;

медицинский полис;

медицинская карта Ф-026У;

карта прививок Ф-063У;

справка о контактах;

договор об образовании (в двух экземплярах);

реквизиты банковского счета для компенсации родительской платы.

Кто имеет право на льготы

дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей;

дети из неблагополучных семей под контролем опеки;

дети судей и прокуроров.

дети сотрудников полиции и военнослужащих;

дети инвалидов и родителей-инвалидов;

дети из многодетных семей;

дети одиноких родителей.

«Если вы обладаете правом на льготу, не просто отметьте это в заявлении, а сразу прикрепите отсканированные документы, подтверждающие ваш статус. Это ускорит процедуру проверки и закрепит за вашим ребенком приоритетное положение. Всегда сохраняйте номер подтвержденной заявки – это ваше главное доказательство».

Можно ли записаться в детский сад не по прописке