09 февраля 2026, 10:08

Фото: iStock/mars58

В Московской области в 2026 году продолжает действовать разветвленная система поддержки людей старшего возраста. Речь идет о компенсациях по ЖКХ, бесплатном проезде, лечении, газификации и других мерах, которыми пользуются сотни тысяч жителей региона. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание Региональные льготы для пенсионеров в Московской области в 2026 году Доплаты пенсионерам в Московской области в 2026 году

Региональные льготы для пенсионеров в Московской области в 2026 году

Скидки на коммунальные услуги и компенсации по ЖКХ

достигшим 70 лет — в размере 50%;

достигшим 80 лет — 100%.

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Бесплатный проезд и транспортные льготы

всеми видами наземного городского пассажирского транспорта Москвы и Подмосковья (кроме такси);

московским метрополитеном;

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.





Лечение, санатории и бесплатное зубопротезирование

Фото: iStock/Chepko

Газификация, связь и дополнительные меры поддержки

Доплаты пенсионерам в Московской области в 2026 году





Региональная социальная доплата к пенсии

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Ежемесячные выплаты и доплаты по возрасту и стажу





Выплаты, зависящие от прожиточного минимума

«Увеличение прожиточного минимума способствует увеличению размера выплат и пособий, таких как: единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии и многие другие».

Фото: iStock/prim91





Финансирование поддержки пенсионеров

«Московская область — регион с высоким уровнем жизни, и мы стремимся, чтобы наши пенсионеры это также могли ощущать», — подчеркнул он, отметив, что система мер социальной поддержки продолжает совершенствоваться.