Льготы и доплаты пенсионерам Подмосковья в 2026 году: что доступно и по каким условиям?
В Московской области в 2026 году продолжает действовать разветвленная система поддержки людей старшего возраста. Речь идет о компенсациях по ЖКХ, бесплатном проезде, лечении, газификации и других мерах, которыми пользуются сотни тысяч жителей региона. Подробности – в материале «Радио 1».
Региональные льготы для пенсионеров в Московской области в 2026 году
Скидки на коммунальные услуги и компенсации по ЖКХ
Одной из самых востребованных мер поддержки остаются скидки на коммунальные услуги и компенсации расходов на жилищно-коммунальные платежи. Неработающим одиноко проживающим пенсионерам, доход которых ниже прожиточного минимума, предоставляется ежемесячная денежная компенсация за содержание и наем жилого помещения в размере 100%.
Компенсация взносов на капитальный ремонт положена:
- достигшим 70 лет — в размере 50%;
- достигшим 80 лет — 100%.
Такие же условия действуют для пенсионеров, проживающих в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров.
Компенсация расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами предоставляется гражданам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, в размере 30%, с 70 лет — 50%, с 80 лет — 100%. Льготы действуют в пределах установленных нормативов потребления.
Бесплатный проезд и транспортные льготы
Бесплатный проезд пенсионеров осуществляется по социальной карте жителя Московской области. Ее обладатели имеют право безвозмездно пользоваться:
- всеми видами наземного городского пассажирского транспорта Москвы и Подмосковья (кроме такси);
- московским метрополитеном;
- железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
По данным Мособлдумы, за 10 месяцев 2025 года пенсионеры совершили 66 миллионов поездок по социальным картам.
Лечение, санатории и бесплатное зубопротезирование
Пенсионерам Подмосковья доступны меры медицинской поддержки, включая санаторно-курортное лечение и бесплатное зубопротезирование. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов предоставляется ветеранам труда и военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам, а также пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста без льготного статуса при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 2,5 прожиточного минимума.
Санаторно-курортные путевки предоставляются пенсионерам при наличии медицинских показаний и, если доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов. В 2025 году было закуплено 11 800 путевок в санатории Краснодарского края, Республики Крым, Кавказских Минеральных Вод, средней полосы России и Подмосковья.
Газификация, связь и дополнительные меры поддержки
Пенсионеры, проживающие одни или в семье, состоящей только из пенсионеров, могут получить социальную выплату на газификацию принадлежащего им частного жилого дома. Компенсируются расходы на подключение, разработку проекта, установку газового оборудования, приборов учета и ввод в эксплуатацию.
На покупку газового оборудования, приборов учета газа и сигнализаторов загазованности выплачивается компенсация в размере понесенных затрат, но не более 80 085 рублей.
Ветеранам труда и военной службы предоставляется компенсация расходов на оплату местных телефонных соединений в размере 220 рублей в месяц.
Доплаты пенсионерам в Московской области в 2026 году
С 1 января 2026 года в Подмосковье прожиточный минимум увеличили на 5%. Для пенсионеров он установлен в размере 17 446 рублей и используется при назначении большинства доплат и компенсаций.
Региональная социальная доплата к пенсии
Региональная социальная доплата предоставляется неработающим пенсионерам для доведения общей суммы их материального обеспечения до величины прожиточного минимума пенсионера. Как уточнили в Министерстве социального развития Подмосковья, с прожиточным минимумом также ожидается увеличение региональной социальной доплаты к пенси.
В 2026 году такую доплату получают порядка 270 тысяч пенсионеров Московской области.
Ежемесячные выплаты и доплаты по возрасту и стажу
Неработающим одиноко проживающим пенсионерам, достигшим 65 лет, ежемесячно выплачивается компенсация в размере 1000 рублей.
В случае если пенсионер проживает в Московской области не менее 10 лет, размер компенсации увеличивается таким образом, чтобы общий доход достигал 20 000 рублей.
Пенсионерам, имеющим трудовой стаж 50 лет и более и не отмеченным государственными или ведомственными наградами, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 1151 рубль.
Пенсионерам старше 85 лет, если их доход ниже двух прожиточных минимумов, ежемесячно доплачивают 500 рублей.
Выплаты, зависящие от прожиточного минимума
Увеличение прожиточного минимума влияет и на другие меры поддержки. Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин подчеркнул:
«Увеличение прожиточного минимума способствует увеличению размера выплат и пособий, таких как: единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии и многие другие».
В Московской области более 690 тысяч жителей получают социальные выплаты, размер которых индексируется с ростом прожиточного минимума.
Финансирование поддержки пенсионеров
Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев сообщил, что в бюджете Московской области на 2026 год на поддержку людей старшего поколения предусмотрено 39 миллиардов рублей.
«Московская область — регион с высоким уровнем жизни, и мы стремимся, чтобы наши пенсионеры это также могли ощущать», — подчеркнул он, отметив, что система мер социальной поддержки продолжает совершенствоваться.