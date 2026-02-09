Достижения.рф

Льготы и доплаты пенсионерам Подмосковья в 2026 году: что доступно и по каким условиям?

Фото: iStock/mars58

В Московской области в 2026 году продолжает действовать разветвленная система поддержки людей старшего возраста. Речь идет о компенсациях по ЖКХ, бесплатном проезде, лечении, газификации и других мерах, которыми пользуются сотни тысяч жителей региона. Подробности – в материале «Радио 1».



Региональные льготы для пенсионеров в Московской области в 2026 году

Скидки на коммунальные услуги и компенсации по ЖКХ


Одной из самых востребованных мер поддержки остаются скидки на коммунальные услуги и компенсации расходов на жилищно-коммунальные платежи. Неработающим одиноко проживающим пенсионерам, доход которых ниже прожиточного минимума, предоставляется ежемесячная денежная компенсация за содержание и наем жилого помещения в размере 100%.

Компенсация взносов на капитальный ремонт положена:

  • достигшим 70 лет — в размере 50%;
  • достигшим 80 лет — 100%.

Такие же условия действуют для пенсионеров, проживающих в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров.

Компенсация расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами предоставляется гражданам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, в размере 30%, с 70 лет — 50%, с 80 лет — 100%. Льготы действуют в пределах установленных нормативов потребления.

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Бесплатный проезд и транспортные льготы


Бесплатный проезд пенсионеров осуществляется по социальной карте жителя Московской области. Ее обладатели имеют право безвозмездно пользоваться:

  • всеми видами наземного городского пассажирского транспорта Москвы и Подмосковья (кроме такси);
  • московским метрополитеном;
  • железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

По данным Мособлдумы, за 10 месяцев 2025 года пенсионеры совершили 66 миллионов поездок по социальным картам.


Лечение, санатории и бесплатное зубопротезирование


Пенсионерам Подмосковья доступны меры медицинской поддержки, включая санаторно-курортное лечение и бесплатное зубопротезирование. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов предоставляется ветеранам труда и военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам, а также пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста без льготного статуса при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 2,5 прожиточного минимума.

Санаторно-курортные путевки предоставляются пенсионерам при наличии медицинских показаний и, если доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов. В 2025 году было закуплено 11 800 путевок в санатории Краснодарского края, Республики Крым, Кавказских Минеральных Вод, средней полосы России и Подмосковья.

Фото: iStock/Chepko

Газификация, связь и дополнительные меры поддержки


Пенсионеры, проживающие одни или в семье, состоящей только из пенсионеров, могут получить социальную выплату на газификацию принадлежащего им частного жилого дома. Компенсируются расходы на подключение, разработку проекта, установку газового оборудования, приборов учета и ввод в эксплуатацию.

На покупку газового оборудования, приборов учета газа и сигнализаторов загазованности выплачивается компенсация в размере понесенных затрат, но не более 80 085 рублей.

Ветеранам труда и военной службы предоставляется компенсация расходов на оплату местных телефонных соединений в размере 220 рублей в месяц.

Доплаты пенсионерам в Московской области в 2026 году


С 1 января 2026 года в Подмосковье прожиточный минимум увеличили на 5%. Для пенсионеров он установлен в размере 17 446 рублей и используется при назначении большинства доплат и компенсаций.


Региональная социальная доплата к пенсии


Региональная социальная доплата предоставляется неработающим пенсионерам для доведения общей суммы их материального обеспечения до величины прожиточного минимума пенсионера. Как уточнили в Министерстве социального развития Подмосковья, с прожиточным минимумом также ожидается увеличение региональной социальной доплаты к пенси.

В 2026 году такую доплату получают порядка 270 тысяч пенсионеров Московской области.

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Ежемесячные выплаты и доплаты по возрасту и стажу


Неработающим одиноко проживающим пенсионерам, достигшим 65 лет, ежемесячно выплачивается компенсация в размере 1000 рублей.

В случае если пенсионер проживает в Московской области не менее 10 лет, размер компенсации увеличивается таким образом, чтобы общий доход достигал 20 000 рублей.

Пенсионерам, имеющим трудовой стаж 50 лет и более и не отмеченным государственными или ведомственными наградами, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 1151 рубль.

Пенсионерам старше 85 лет, если их доход ниже двух прожиточных минимумов, ежемесячно доплачивают 500 рублей.


Выплаты, зависящие от прожиточного минимума


Увеличение прожиточного минимума влияет и на другие меры поддержки. Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин подчеркнул:
«Увеличение прожиточного минимума способствует увеличению размера выплат и пособий, таких как: единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии и многие другие».

Фото: iStock/prim91

В Московской области более 690 тысяч жителей получают социальные выплаты, размер которых индексируется с ростом прожиточного минимума.


Финансирование поддержки пенсионеров


Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев сообщил, что в бюджете Московской области на 2026 год на поддержку людей старшего поколения предусмотрено 39 миллиардов рублей.
«Московская область — регион с высоким уровнем жизни, и мы стремимся, чтобы наши пенсионеры это также могли ощущать», — подчеркнул он, отметив, что система мер социальной поддержки продолжает совершенствоваться.
Анастасия Чинкова

