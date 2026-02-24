«Зверит и скотинит человека»: Нарколог рассказал, чем опасны люди в алкогольном опьянении
Нарколог Казанцев: маленькая доза алкоголя делает человека агрессивным и опасным
Всем известно, что алкоголь не несет никакой пользы для организма, однако для настроения люди все же прибегают к этим напиткам. Чем опасен алкогольный «перебор», и к чему может привести обычная дружелюбная вечеринка?
Врач-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» объяснил, что главный риск, о котором забывают даже те, кто употребляет алкоголь, — потеря связи с реальностью в условиях низких температур.
«Именно морозная погода делает проблему возвращения вытрезвителей особенно острой для России. Многие даже не ощущают, что холодно. Они идут, кто-то падает», — поделился он.
Нарколог объяснил физиологический механизм, который играет с пьяными людьми злую шутку: ощущение тепла расширяет сосуды, нарушается координация движений, артикуляция.
«Один неосторожный шаг и падение в сугроб могут стоить жизни или закончиться ампутацией конечностей. Именно для предотвращения таких случаев нужны специализированные учреждения. Состояние опьянения непредсказуемо. Человек может быть тихим, а потом резко стать агрессивным — водка зверит и скотинит человека. Даже небольшая доза алкоголя приводит к психомоторному возбуждению», — объяснил он.