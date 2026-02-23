Нарколог назвал время полного выведения алкоголя из организма
Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин назвал время, за которое алкоголь полностью выводится из организма. Об этом пишет «Лента.ру».
Врач утверждает, что для полного выведения алкоголя из организма необходимо три дня. По его словам, на расщепление основной массы этанола требуется от двух до двенадцати часов, в зависимости от количества принятого алкоголя. После этого алкотестер может показать нулевые результаты, но продукты распада алкоголя и метаболические нарушения все еще будут активны.
Даже если человек прошел проверку и кажется трезвым, в его организме продолжается процесс восстановления водно-солевого баланса, нейронов и регенерации клеток печени. Этот процесс занимает в среднем 72 часа, в течение которых гормональный фон и нервная система остаются особенно уязвимыми, отметил нарколог.
Кроме того, полное восстановление нейрохимического баланса мозга, функционирования рецепторов и нормализация сна после запоя может занять до трех недель, подчеркнул Тюрин.
