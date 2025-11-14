11 подмосковных школьников получили медали «За проявленное мужество»В Подмосковье наградили 11 школьников медалями Совета Федерации «За проявленное мужество». Они проявили смелость в экстремальных ситуациях. Медали вручила министр образования региона Ингрид Пильдес. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Один из награждаемых — Даниил Шоркин — ученик пятого класса образовательного комплекса № 2 в Пушкинском округе. Он спас девочку, которая начала тонуть в бассейне.
«Мы с другом отдыхали летом, купались. И с нами была младшая сестра моего друга. Он отошел попить, а я нырял, и пока я был под водой девочка упала в бассейн – она хотела достать из него мячик. Я увидел, что сестра начала тонуть, но я хорошо плаваю, поэтому сразу бросился к ней и вытащил из воды», – рассказал Даниил.
Семиклассники Константин Ермолаев и Артём Скворцов из лицея № 23 в Воскресенске заметили весной возгорание сухой травы и сразу начали тушить огонь. В Люберцах школьники помогли ликвидировать пожар в лесу. А девятиклассники Николай Соловьев и Марк Аблаев из Островецкой школы оперативно вызвали службу 112 и после приезда пожарных помогали переносить тяжелые рюкзаки с водой.
Ученики Одинцовского образовательного центра «Флагман» Наиг Мамедов и Джавидан Алиев вынесли из задымлённого подъезда мужчину без сознания. Ребята заметили дым, предупредили жильцов, нашли пострадавшего на 18 этаже, вызвали врачей и оказали ему первую доврачебную помощь.
Школьницы из Домодедова Алена Кузнецова и Диана Сливянчук обнаружили пожар у себя дома. Девочки сразу сообщили о происшествии в Единую диспетчерскую службу и начали тушить огонь сами.
Пятиклассники Роман Левченко и Алексей Марущак из Хотьковской школы № 1 в Сергиево-Посадском округе заметили на железнодорожных путях женщину, которой стало плохо, и помогли ей выбраться из опасной зоны, предотвратив трагедию.
Ранее медаль «За проявленное мужество» получил Амир Абачев из домодедовской школы № 9 — его наградили в Совете Федерации накануне Дня народного единства. Семиклассник спас ребёнка, выпавшего из окна: он увидел падение и успел поймать малыша.