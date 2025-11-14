Подмосковные дизайнеры заняли призовые места на международном ArtTrade

14 ноября 2025, 14:29

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Дизайнеры колледжа «Подмосковье» (структурное подразделение №4) стали призёрами XII Международного конкурса ArtTrade, который прошёл в Красноярске. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.





По итогам оценки жюри Людмила Дудукина из Подмосковья победила в номинации «Лучший арт-директор», а Александр Мартыненков занял второе место в номинации «Дизайнер». В номинации «Фотограф» колледж представила Полина Красноперова.



​Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В течение двух конкурсных дней команда создавала интерактивный каталог на заданную тему.



У каждого участника был свой блок задач: