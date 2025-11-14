Достижения.рф

Подмосковные дизайнеры заняли призовые места на международном ArtTrade

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Дизайнеры колледжа «Подмосковье» (структурное подразделение №4) стали призёрами XII Международного конкурса ArtTrade, который прошёл в Красноярске. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.



По итогам оценки жюри Людмила Дудукина из Подмосковья победила в номинации «Лучший арт-директор», а Александр Мартыненков занял второе место в номинации «Дизайнер». В номинации «Фотограф» колледж представила Полина Красноперова.

​Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области
В течение двух конкурсных дней команда создавала интерактивный каталог на заданную тему.

У каждого участника был свой блок задач:
  • дизайнер разрабатывал логотип и верстку издания;
  • фотограф делал снимки с помощью профессионального оборудования;
  • арт-директор писал текст и готовил рекламные модули для приложения к журналу.
Ирина Паршина

