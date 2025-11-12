Достижения.рф

Родителям старшеклассников расскажут на онлайн-собрании про колледжи Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Областное собрание для родителей учеников восьмых, девятых и одиннадцатых классов по теме: «Куда пойти учиться? Колледжи Подмосковья: перспективные профессии, социальная поддержка и профессиональное будущее» состоится в четверг, 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.



Мероприятие проведут в онлайн-формате, оно начнётся в 18:00.

«Спикерами будут руководители колледжей Московской области, представители регионального Минобразования и эксперты», — говорится в сообщении.
Специалисты объяснят, в чём разница между обучением в старших классах и колледже, как выбрать подходящее ребёнку направление, а также расскажут, как колледжи помогают с трудоустройством своих студентов и с продолжением их обучения в вузе.
Лев Каштанов

