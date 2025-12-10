12 декабря — День Конституции: что делает главный закон государства особенным? Объясняет политолог

10 декабря 2025, 13:34

Ежегодно 12 декабря в России отмечают День Конституции — праздник, посвящённый основному закону государства. По словам политолога Дмитрия Журавлева, её значение заключается не в детальном описании всех сфер жизни, а в формировании фундаментальных правил, на базе которых строятся исполнительная, судебная и законодательная ветви власти.





Содержание Что такое Конституция и зачем она нужна России? Что делает Конституцию устойчивой к изменениям? Как Конституция шла от советского времени до времён современной России? Как знания Конституции помогают защитить свои права?

Что такое Конституция и зачем она нужна России?

«Конституция определяет основы политической, правовой и экономической систем государства», — отмечает Дмитрий Журавлев в интервью «Радио 1».

Задаёт фундаментальные правила для всего законодательства.

Гарантирует защиту прав граждан на всей территории России.

«Главное, что любой другой закон можно апеллировать Конституцией. По поводу самой Конституции — апеллировать нельзя, потому что у нас президент — гарант Конституции», — поясняет эксперт в эфире «Радио 1».

Что делает Конституцию устойчивой к изменениям?

«Конституция не описывает все на свете, а задаёт рамки, на которых формируется остальная законодательная система», — объясняет политолог.

«Конституция хорошо подготовлена, но абсолютно совершенной она быть не может. В некотором смысле она является рамкой, и за ней нужно постоянно отслеживать согласованность остальных законодательных и исполнительных решений», — уточняет Журавлев.

Как Конституция шла от советского времени до времён современной России?

«Победа одной из сил определила структуру Конституции. Вопрос был не в том, будет ли она, а в том, как будет организована страна после того, как невозврат в СССР станет абсолютной реальностью», — говорит Дмитрий Журавлев в эфире «Радио 1».

Как знания Конституции помогают защитить свои права?

«Нам важно знать содержание этого документа, нам важно знать его использование в законодательстве. Но это довольно сложная штука, и не каждый с этим справится», — отмечает Дмитрий Журавлев в диалоге с «Радио 1».