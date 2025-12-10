12 декабря — День Конституции: что делает главный закон государства особенным? Объясняет политолог
Ежегодно 12 декабря в России отмечают День Конституции — праздник, посвящённый основному закону государства. По словам политолога Дмитрия Журавлева, её значение заключается не в детальном описании всех сфер жизни, а в формировании фундаментальных правил, на базе которых строятся исполнительная, судебная и законодательная ветви власти.
Что такое Конституция и зачем она нужна России?Конституцию РФ приняли 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме.
«Конституция определяет основы политической, правовой и экономической систем государства», — отмечает Дмитрий Журавлев в интервью «Радио 1».Это значит, что любые изменения в законодательстве должны учитывать основные положения Конституции, а решения госорганов проверяют на соответствие её принципам.
Какие функции выполняет Конституция?
- Задаёт фундаментальные правила для всего законодательства.
- Гарантирует защиту прав граждан на всей территории России.
«Главное, что любой другой закон можно апеллировать Конституцией. По поводу самой Конституции — апеллировать нельзя, потому что у нас президент — гарант Конституции», — поясняет эксперт в эфире «Радио 1».
Что делает Конституцию устойчивой к изменениям?Многие задают вопрос — почему документ, который кажется относительно «тонким», отражает практически все основы государства.
«Конституция не описывает все на свете, а задаёт рамки, на которых формируется остальная законодательная система», — объясняет политолог.Другими словами, Конституция — это не свод всех законов, а каркас, на основе которого строят правовую и политическую системы. А еще это объясняет, почему Конституция не может быть абсолютно совершенной.
«Конституция хорошо подготовлена, но абсолютно совершенной она быть не может. В некотором смысле она является рамкой, и за ней нужно постоянно отслеживать согласованность остальных законодательных и исполнительных решений», — уточняет Журавлев.Принципиальные изменения Конституции, например, в первых двух главах, возможны только через Конституционное собрание, которое в современной истории России ещё ни разу не собирали. Все остальные изменения вносят через референдум и решение двух палат парламента. Документ защищён от произвольных изменений и обеспечивает стабильность правовой системы.
Как Конституция шла от советского времени до времён современной России?Формирование Конституции РФ происходило в непростое время. Первый проект подготовили в 1993 году, в период политического кризиса, известного как штурм Белого дома. Тогда происходило противостояние различных политических сил, каждая из которых имела своё видение будущего страны.
«Победа одной из сил определила структуру Конституции. Вопрос был не в том, будет ли она, а в том, как будет организована страна после того, как невозврат в СССР станет абсолютной реальностью», — говорит Дмитрий Журавлев в эфире «Радио 1».На тот момент шли дискуссии между сторонниками президентской и парламентской модели.
В итоге «победу» одержал президентский вариант, который предусматривал сильные полномочия главы государства. История показывает, что президентская модель была типичной и для некоторых европейских стран, где подобные политические конфликты приводили к принятию суперпрезидентских конституций. Впоследствии в Конституцию внесли поправки, уточняющие полномочия президента и создающие сбалансированную президентско-парламентскую систему.
До 1993 года в России действовала советская Конституция, которую модернизировали под новые социально-экономические реалии страны. Новый праздник, посвящённый Конституции РФ, возник именно после принятия документа 1993 года.
Как знания Конституции помогают защитить свои права?Знание Конституции важно для каждого гражданина. Оно позволяет понимать свои права и обязанности, а еще — связь между Конституцией и другими законами. Сейчас в школах постепенно вводят предметы, посвящённые изучению Конституции.
«Нам важно знать содержание этого документа, нам важно знать его использование в законодательстве. Но это довольно сложная штука, и не каждый с этим справится», — отмечает Дмитрий Журавлев в диалоге с «Радио 1».