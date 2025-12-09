Россияне могут выбрать «Молодёжную столицу России – 2026»
В 2025 году Смоленск принял участие во Всероссийской премии молодёжных инициатив «Время молодых», в рамках которой проходит специальная номинация – «Молодёжная столица России». По итогам отбора город вышел в финал и теперь претендует на получение этого звания в 2026 году. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора Смоленской области.
После завершения заочного этапа Смоленск оказался среди финалистов, которым может быть присвоен статус «Молодёжная столица России – 2026». Вместе с ним в заключительный раунд прошли Вологда, Салехард, Сыктывкар, Томск и Челябинск.
Смоленск стал единственным городом Центрального федерального округа, дошедшим до финала, а также единственным городом-героем среди всех участников. Это один из древнейших российских городов, чья история восходит к 863 году. Он расположен между Москвой и Минском на пересечении важнейших транспортных направлений и на протяжении веков был значимым культурным и экономическим центром региона.
Сегодня Смоленск развивается как современная городская среда с комфортной инфраструктурой, возможностями для образования, работы и досуга. В городе действуют программы поддержки студенческих и молодых семей, что делает его привлекательным для активной молодёжи. Отдельным направлением становится развитие креативных индустрий: Смоленск входит в число ведущих площадок России в этой сфере и регулярно принимает крупные мероприятия Союзного государства.
Город также сохраняет статус одного из региональных образовательных центров: около 45 тысяч студентов обучаются в 30 учреждениях профессионального образования и 16 высших учебных заведениях, включая программы, реализуемые совместно с крупными университетами страны. Всё это формирует атмосферу динамичного и ориентированного на будущее города, стремящегося к званию молодёжной столицы.
С 1 декабря стартовало народное голосование, которое продлится до 19 декабря. Поддержать Смоленск можно на портале «Госуслуг». Победителя объявят 20 декабря.
Читайте также: