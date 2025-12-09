Россияне могут выбрать «Молодёжную столицу России – 2026»

09 декабря 2025, 15:31

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области

В 2025 году Смоленск принял участие во Всероссийской премии молодёжных инициатив «Время молодых», в рамках которой проходит специальная номинация – «Молодёжная столица России». По итогам отбора город вышел в финал и теперь претендует на получение этого звания в 2026 году. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора Смоленской области.