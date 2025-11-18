130-летие «Чайки» Чехова: Фестиваль «Мелиховская весна» представил четыре версии пьесы

18 ноября 2025, 18:16

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В 2025 году мир отмечает знаменательную дату — 130-летие со дня создания одной из самых известных пьес Антона Павловича Чехова, «Чайки». Этому юбилею был посвящен ХХV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», который прошел под знаком бессмертного творения писателя. В рамках фестиваля зрители смогли увидеть целых четыре оригинальных прочтения знаменитой пьесы, что доказывает ее неиссякаемый творческий потенциал.