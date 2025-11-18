130-летие «Чайки» Чехова: Фестиваль «Мелиховская весна» представил четыре версии пьесы
В 2025 году мир отмечает знаменательную дату — 130-летие со дня создания одной из самых известных пьес Антона Павловича Чехова, «Чайки». Этому юбилею был посвящен ХХV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», который прошел под знаком бессмертного творения писателя. В рамках фестиваля зрители смогли увидеть целых четыре оригинальных прочтения знаменитой пьесы, что доказывает ее неиссякаемый творческий потенциал.
Интересно, что за время существования фестиваля «Чайку» на сцене музе-заповедника Чехова в Мелихове ставили более 40 раз. Саму пьесу автор завершил в ноябре 1895 года именно в этой усадьбе. В своих письмах Чехов скромно отзывался о работе, называя ее не ахти и себя «неважным драматургом», создавшим произведение «вопреки всем правилам». Его опасения казались оправданными: премьера в Александринском театре в 1896 году обернулась громким провалом. Однако уже спустя два года постановка Московского Художественного театра в руках Станиславского и Немировича-Данченко триумфально вернула «Чайку» к жизни, открыв новую эру в мировой драматургии.
Сегодня, спустя 130 лет, «Чайка» не просто актуальна — она является одной из самых востребованных пьес в мировом репертуаре. Ее ставят от Испании до Китая, от Исландии до Великобритании. По количеству постановок в мире Чехов прочно удерживает второе место после Уильяма Шекспира. Пьеса также вдохновила кинематографистов по всему миру, о чем свидетельствуют более 15 экранизаций, причем большая часть из них была создана за пределами России.
Феномен «Чайки» заключается в ее вневременной тематике: это вечные поиски смысла жизни, муки творчества, сложность человеческих взаимоотношений и конфликт между мечтой и реальностью. Эти универсальные темы находят отклик в сердцах современных режиссеров и зрителей, обеспечивая пьесе Чехова бессмертие на театральных подмостках всего мира.
