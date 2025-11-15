В Зарайске возродили забытый рецепт «пьющей» баранки
В Зарайске возродили рецепт так называемой «пьющей» баранки. Автором проекта и бренд-шефом пекарни «Зарайская баранка» стал Максим Зиневич.
Заведение, открывшееся весной 2025 года, быстро стало популярным у горожан. Успех дался не сразу: на воссоздание рецепта ушли месяцы изучений и экспериментов с традиционными технологиями и современными гастрономическими приемами.
Отправной точкой для Зиневича стало упоминание о том, что оригинальная зарайская баранка интенсивно впитывала чайную жидкость, что потребовало адаптации старинных рецептов к сегодняшним реалиям. Первые образцы показали на фестивале Достоевского летом 2024 года.
Изначально баранку пропитывали апельсиновым сиропом, но в итоге перешли к сухому варианту. В производстве применяют заварное тесто и метод холодного брожения — это делает изделие более ароматным и легче усваиваемым.
По словам Зиневича, «заварку» готовят заранее, а обваривание баранок в кипятке перед выпечкой тоже занимает немало времени. Новые вкусовые решения появились благодаря совместной работе.
Ржано-пшеничный вариант с тмином и кориандром предложил основатель проекта Иван Борисенко, а баранка с укропом и чесноком появилась по просьбе подписчицы в соцсетях.
Зиневич отмечает, что его цель — не точная реконструкция, а бережное переосмысление рецепта, чтобы создать «продукт-символ» города.
Читайте также: