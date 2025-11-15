Фестиваль «СТИХИЯ» собрал талантливую молодёжь в Каширском центре

15 ноября 2025, 14:47

Каширский молодёжный центр стал площадкой для яркого фестиваля «СТИХИЯ»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Каширском молодёжном центре прошёл фестиваль самобытного и авторского творчества «СТИХИЯ», ставший одним из ярких событий этой осени. Об этом сообщает пресс-служба администрации г.о. Кашира.







Организатор мероприятия, специалист по работе с молодёжью Анастасия Флоренова, собрала талантливых ребят, стремящихся к самовыражению и демонстрации своих навыков.



На фестивале выступили участники разных возрастов и направлений: креативщик Кира Хрюкина, гитарист Николай Алифанов, артистка Дарья Шершнева, танцевальные коллективы Школы танца Ю. Вебер и студенческий коллектив «Зе Клик».



Цель мероприятия — объединить молодёжь, дать возможность преодолеть страх публичных выступлений, найти единомышленников и провести время в дружелюбной атмосфере. Фестиваль прошёл тепло и душевно, а организаторы пригласили всех желающих принять участие в следующем году.

