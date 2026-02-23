23 февраля: как волонтёры Подмосковья поздравляют наших Защитников?

23 февраля 2026, 12:43

оригинал Фото: Telegram-канал @ludidobroivoli

В Подмосковье к 23 февраля готовились с настоящим теплом и заботой. Волонтёры собирали подарки для наших бойцов, отправляли гуманитарную помощь, писали письма солдатам и лично поздравляли ветеранов. У каждого округа своя история, но объединяет их одно — искреннее желание поддержать Защитников. Подробнее о том, как муниципалитеты готовились к празднику — в материале «Радио 1».





Содержание

С заботой о героях: волонтёры доставляют подарки для бойцов в госпиталь Минобороны РФ «Доброе дело — нашим защитникам»: помощь тем, кому она сейчас действительно необходима В гости к герою: добровольцы адресно поздравляют Почётных ветеранов Подмосковья «Солдат, с праздником!»: тёплые поздравления из дома на фронт





С заботой о героях: волонтёры доставляют подарки для бойцов в госпиталь Минобороны РФ

Фото: Telegram-канал @volonterkrasnoznamensk

«Доброе дело — нашим защитникам»: помощь тем, кому она сейчас действительно необходима

Фото: Telegram-канал @ludidobroivoli

Фото: Telegram-канал @volonter_mozhaysk

«Мы регулярно участвуем в сборе и отправке гуманитарной помощи нашим защитникам. Для нас это не разовая акция к празднику, а системная работа. Мы понимаем, насколько важно бойцам чувствовать поддержку из дома — знать, что о них помнят, что их ждут и в них верят», — отмечает руководитель «Волонтеров Подмосковья» Можайского муниципального округа Оксана Маруненко в диалоге с «Радио 1».

В гости к герою: добровольцы адресно поздравляют Почётных ветеранов Подмосковья

Фото: Telegram-канал @vkbgo

«Для нас добровольчество — это не только помощь и поддержка, но и возможность сохранять память о нашей истории. Мы стараемся транслировать эти ценности молодым волонтёрам с самого начала их пути. Особое внимание всегда уделяем ветеранам, участникам блокадного Ленинграда и всем, кто своими подвигами буквально создавал наше будущее», — рассказывает Координатор «Волонтеров Подмосковья» Богородского городского округа Николь Колядина в беседе с «Радио 1».

Фото: Telegram-канал @vkbgo

«Солдат, с праздником!»: тёплые поздравления из дома на фронт