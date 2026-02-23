23 февраля: как волонтёры Подмосковья поздравляют наших Защитников?
В Подмосковье к 23 февраля готовились с настоящим теплом и заботой. Волонтёры собирали подарки для наших бойцов, отправляли гуманитарную помощь, писали письма солдатам и лично поздравляли ветеранов. У каждого округа своя история, но объединяет их одно — искреннее желание поддержать Защитников. Подробнее о том, как муниципалитеты готовились к празднику — в материале «Радио 1».
С заботой о героях: волонтёры доставляют подарки для бойцов в госпиталь Минобороны РФВ Краснознаменске волонтёры молодёжного центра собрали символические подарки и поздравили участников специальной военной операции в одном из госпиталей Министерства обороны Российской Федерации.
Ребята подготовили наборы с необходимыми вещами и сказали самые тёплые слова поддержки. Для бойцов, которые проходят лечение и реабилитацию, такие встречи особенно важны — внимание и забота помогают быстрее восстановиться.
«Доброе дело — нашим защитникам»: помощь тем, кому она сейчас действительно необходимаГуманитарную помощь для наших военнослужащих в преддверии 23 февраля собирали по всей Московской области. Затем груз отправили на фронт, чтобы его успели доставить ребятам к празднику.
В Красногорске волонтёры подключились к акции, собрали всё самое необходимое и передали коробки в ДоброЦентр в Одинцово.
К сбору присоединились и добровольцы из подмосковного Можайска. Волонтёры упаковали коробки с продуктами, предметами личной гигиены и тёплыми вещами.
«Мы регулярно участвуем в сборе и отправке гуманитарной помощи нашим защитникам. Для нас это не разовая акция к празднику, а системная работа. Мы понимаем, насколько важно бойцам чувствовать поддержку из дома — знать, что о них помнят, что их ждут и в них верят», — отмечает руководитель «Волонтеров Подмосковья» Можайского муниципального округа Оксана Маруненко в диалоге с «Радио 1».Это не просто вещи первой необходимости — это забота и поддержка о тех, кто каждый день рискует своей жизнью, чтобы обеспечить нашу безопасность.
В гости к герою: добровольцы адресно поздравляют Почётных ветеранов ПодмосковьяВолонтёры Подмосковья, кадеты и юнармейцы Богородского округа навестили Ивана Петровича Ладыку — полковника и Почётного ветерана Подмосковья, а еще — Геннадия Владимировича Герасимовича — Почётного ветерана Подмосковья и Вооружённых сил РФ.
Такие встречи — это возможность лично сказать «спасибо» тем людям, которые посвятили свою жизнь службе Родине.
«Для нас добровольчество — это не только помощь и поддержка, но и возможность сохранять память о нашей истории. Мы стараемся транслировать эти ценности молодым волонтёрам с самого начала их пути. Особое внимание всегда уделяем ветеранам, участникам блокадного Ленинграда и всем, кто своими подвигами буквально создавал наше будущее», — рассказывает Координатор «Волонтеров Подмосковья» Богородского городского округа Николь Колядина в беседе с «Радио 1».