В преддверии 23 февраля Мособлгаз рассказал, кто именно стоит на страже тепла
В преддверии Дня защитника Отечества в Мособлгазе рассказали о сотрудниках, которые каждый день обеспечивают тепло и комфорт в домах жителей Подмосковья. Сегодня в компании работают более 10 000 человек, и две трети коллектива — мужчины.
Именно они стоят на страже бесперебойного газоснабжения региона. В производственных подразделениях ежедневно работают мастера и слесари, инженеры и электрогазосварщики, монтеры и водители. Каждый выполняет свою часть большой и важной миссии.
Средний возраст подмосковного газовика — 44 года. В компании ценят опыт и преемственность поколений. Самому молодому специалисту 18 лет — он только начинает профессиональный путь. Самому старшему сотруднику 74 года — он передает знания и поддерживает молодых коллег.
Сотрудники «Мособлгаза» обслуживают соответствующую инфраструктуру, следят за ее безопасностью и оперативно реагируют на обращения. От их работы напрямую зависят тепло и уют в домах миллионов жителей Московской области.
В преддверии 23 февраля компания поблагодарила сотрудников за преданность делу, ответственность и профессионализм. В праздничный день в «Мособлгазе» поздравили не только своих коллег, но и всех Защитников Отечества, пожелав здоровья, семейного благополучия, уверенности в будущем и мирного неба над головой.
