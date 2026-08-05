40 человек стали участниками арт-экспедиции в Зарайск в рамках проекта «Узор»

05 августа 2026, 12:12

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Подмосковье при поддержке Росмолодёжи создан масштабный проект под названием «Узор». Он объединяет творческих ребят по различным направлениям для работы с культурным кодом городов России.





Проект стартовал с арт-экспедиции в древний подмосковный город Зарайск. Об этом рассказала «Радио 1» руководитель проекта Валерия Крутова.

«Зарождался проект ещё на фестивале «Таврида» в Крыму прошлым летом. Мы с моей командой молодых учёных придумали проект, посвящённый путешествиям молодёжи по малым городам России. Мы подумали, что будет здорово создать формат, подходящий для нашего творческого поколения – формат арт-экспедиции, работы непосредственно с культурным наследием, культурным кодом, с историей города. Ещё один плюс – командная работа. Всё это вылилось в нашу прекрасную арт-экспедицию. Это наш первый запуск. В дальнейшем планируем претендовать на гранты, расширять географию городов. Зарайск был выбран специально, так как он близко к Москве. Первый запуск проекта был рассчитан именно на молодёжь Москвы, чтобы нетрудно было с логистикой, чтобы все точно добрались», – рассказала Крутова.

Фото: ok.ru/zaranews/topics

«На протяжении полугода мы проводили онлайн-лектории. У нас каждый месяц было по два-три лектория, плюс мы выходили в вузы с популяризацией нашего проекта. Лектории были посвящены инструментам работы с культурным наследием. Тем, кто их просматривал, мы направляли ссылку на регистрацию, где ребята выкладывали своё портфолио, выполняли кейс-задание, объясняли, почему именно они должны поехать в арт-экспедицию, прикрепляли свои работы. Мы собрали около 120 заявок и отобрали 32 участника экспедиции. Ещё были четыре эксперта и четыре организатора. Всего в Зарайск мы вывезли 40 человек. По сути, это наше хобби, наша отдушина. Это социальный проект, который мы все хотим развивать в дальнейшем», – подчеркнула собеседница «Радио 1».

Фото: ok.ru/zaranews/topics

«Это наше уникальное направление. Нам надо было за что-то зацепиться, чтобы показать именно уникальность города. И мы выбрали саунд-дизайн и аромадизайн, потому что это интересно, это пока не изведано, ребята к этому тянутся. Первая половина дня была посвящена лекциям. Эксперты поясняли, как работать с культурным кодом с помощью различных инструментов. Далее начинались экскурсии и свободные выходы в город. Ребята гуляли, собирали материал, интерпретировали. Мы их не ограничивали. Были встречи с местными жителями, кто-то даже записывал с ними диалоги», – пояснила руководитель проекта.

Фото: ok.ru/zaranews/topics

«Ребята создали просто прекрасные работы. Каждый по-своему воспринял этот город – кто-то с мрачной точки зрения, кто-то с более весёлой, кто-то погрузился в локальную идентичность, кто-то – в историю. Одна работа подразумевает три холста. Параллельно к этому идут аудиодорожка и ароматический компонент. Всего у нас таких работ получилось восемь», – пояснила Валерия Крутова.