В Подмосковье ребёнку спасли палец после срезания фаланги железной дверью

05 августа 2026, 11:10

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные хирурги спасли мальчику палец после травматической ампутации ногтевой фаланги. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Несчастный случай произошёл из‑за железной двери. Она зажала палец и буквально срезала ногтевую фалангу указательного пальца маленького пациента. Его доставили в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу.



Травматическая ампутация – отрыв конечности или её части из-за травмы. В таких ситуациях важно не только остановить кровотечение, но и максимально сохранить ткани, чтобы позже врачи могли провести реплантацию или пластику.

«Эта тяжелейшая травма обычно сопровождается сильным кровотечением и может осложняться травматическим шоком. Тактика лечения определяется в зависимости от состояния тканей и сохранности фрагмента», – рассказал врач‑травматолог‑ортопед МОДКТОБ Владислав Смирнов.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Первый представляет собой перемещение кровоснабжаемого участка кожи и подкожной клетчатки на зону дефекта. Благодаря этому травмированный участок сохраняет связь с телом через своё основание или сосудистую ножку и получает кровоснабжение. Второй этап проводится через три недели. Когда кожа приживается на новом месте, появляется возможность отсечь питающую ножку лоскута, окончательно зафиксировав лоскут к раневому дефекту. Нашего пациента ждёт второй этап хирургического лечения и длительный восстановительный период», – отметил Смирнов.