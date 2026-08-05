ИИ-ассистент помог врачам Подмосковья поставить около 2,9 млн диагнозов
Почти 2,9 млн диагнозов поставили подмосковные врачи первичного звена с помощью ИИ-ассистента AIDA с февраля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Искусственный интеллект анализирует информацию из электронной медкарты пациента, включая историю болезни, жалобы и данные анализов и обследований, и делает предположение, ориентируясь на 95 заложенных в базу социально значимых диагнозов.
«Если мнения доктора и ИИ-ассистента расходятся, решение принимает врач. Электронный помощник не заменяет специалиста, а только усиливает его», — подчеркнула вице-губернатор региона Людмила Болатаева.В том случае, если вывод ИИ не совпадает с диагнозом врача, система предлагает альтернативный вариант. При этом финальная постановка диагноза и выбор тактики лечения остаются в компетенции человека.