По реновации в Подмосковье расселили более 30 тысяч человек

05 августа 2026, 09:55

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Свыше 30 тысяч жителей Московской области переехали в новые дома в рамках программы реновации, которая реализуется в регионе с 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.





В настоящее время в Московской области реализуются 23 реновационных проекта на территории 13 округов — это Коломна, Мытищи, Фрязино, Балашиха, Наро-Фоминский, Одинцовский, Подольск, Раменский, Химки, Дубна, Королёв, Пушкинский и Серпухов. Расселить планируется более 200 тысяч квадратных метров.





«Благодаря реновации люди переезжают из устаревшего жилья в современные квартиры со всей необходимой инфраструктурой», — говорится в сообщении.