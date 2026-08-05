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По реновации в Подмосковье расселили более 30 тысяч человек

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Свыше 30 тысяч жителей Московской области переехали в новые дома в рамках программы реновации, которая реализуется в регионе с 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.



В настоящее время в Московской области реализуются 23 реновационных проекта на территории 13 округов — это Коломна, Мытищи, Фрязино, Балашиха, Наро-Фоминский, Одинцовский, Подольск, Раменский, Химки, Дубна, Королёв, Пушкинский и Серпухов. Расселить планируется более 200 тысяч квадратных метров.

«Благодаря реновации люди переезжают из устаревшего жилья в современные квартиры со всей необходимой инфраструктурой», — говорится в сообщении.
Следующим шагом станет реализация ещё ряда проектов по комплексному развитию территории, благодаря которым в новые дома переедут свыше десяти тысяч человек.
Лев Каштанов

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