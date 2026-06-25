Адвокат назвала плюсы и минусы нотариального оформления сделок с недвижимостью

25 июня 2026, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В России могут сделать обязательным нотариальное оформление сделок с недвижимостью между гражданами. Законопроект разработали депутаты Московской областной думы. В ближайшее время его внесут в Госдуму.





Сейчас нотариальное удостоверение обязательно только для сделок с долями. А с 2024 года обязательным стало заключение договора дарения в нотариальной форме, сообщила «Радио 1» адвокат Дарья Морозова. Она считает, что инициатива подмосковных депутатов защитит собственников жилья, снизит риск мошенничества и сократит число судебных споров.

«Я понимаю, почему законодатели предлагают сделать обязательным нотариальное удостоверение для всех сделок. Многие наши родственники, особенно пожилые, сталкивались с попаданием под влияние мошенников при покупке и продаже жилья. Для мошенников самый простой вариант – заключить сделку в простой письменной форме. Никто тебя не видит, никто не знает, что ты делаешь. И если ты обманул продавца, то доказать это потом сложно. А если сделку удостоверяет нотариус и проверяет дееспособность участников, он запрашивает соответствующие сведения из Росреестра. Также он получает сведения об объекте недвижимости через специальные базы, выписку из домовой книги, проверяет, кто прописан в квартире. То инициатива депутатов – это положительное решение», – сказала Морозова.

Фото: пресс-служба Мининвеста МО



«Нотариус, помимо того, что он обладает специальными знаниями и долгое время работал, ещё и в определённой степени психолог. Он может заметить какое-то странное поведение участника сделки. Ведь юрист обязан прочитать договор, разъяснить условия и последствия его заключения, посмотреть на реакцию участников и так далее. Наверное, инициатива подмосковных депутатов правильная. В нынешние временах, когда можно подделать любую подпись, наличие ещё одного человека, который проверит вашу сделку, будет правильным», – уверена собеседница «Радио 1».

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.

«У меня есть свежая информация. Например, сделка купли-продажи квартиры стоимостью 5 700 000 рублей будет стоить 24 400 рублей. Много это или мало? Для обеспечения сохранности имущества – не знаю. А вот, например, сделка ценой свыше 200 миллионов стоит где-то 200 000 рублей. Таков порядок цен на сегодняшний день. Стоит ли экономить? Мне кажется, что не стоит. Лучше обратиться к профессиональному участнику, к нотариусу, и удостоверить нотариальный договор», – заключила Дарья Морозова.