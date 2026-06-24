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Мособлдума установила размер штрафов за продажу бензина и топлива детям

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

На заключительном заседании Мособлдумы VII созыва депутаты установили ответственность за продажу бензина и топлива детям.



Ранее по предложению «Единой России» они уже приняли закон об ограничении продажи несовершеннолетним горюче-смазочных материалов. Он вступит в силу с 1 сентября. Теперь региональные парламентарии рассмотрели вопрос о введении ответственности.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

Установлены размеры штрафов за подобное нарушение. Для граждан они составят 5000 рублей, для должностных лиц – 50 000, для юридических лиц – 100 000 рублей.

Инициатива об ограничении продажи топлива несовершеннолетним была выдвинута на заседании круглого стола фракции «Единая Россия» в Мособлдуме. Тогда обсуждали вопрос о существенном увеличении количества ДТП с участием детей за рулём спортивной мототехники, в том числе со смертельным исходом.
«Питбайки продаются как спортинвентарь. Для дорог общего пользования они не приспособлены – у них нет фар, габаритов и поворотников. Однако при этом продажи этой техники растут, она стала легкодоступной для детей. Мы видим тревожную статистику. В прошлом году в Подмосковье произошло 529 аварий с участием спортинвентаря и мототехники, погибли 10 детей. В этом году – уже 203 ДТП, два ребёнка погибли. Наша главная задача – защитить их жизнь и здоровье», – подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

Закон о запрете продажи топлива несовершеннолетним принят во втором и третьем чтении. Он вступит в силу 1 сентября этого года.

При этом в документе сделано исключение для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или лёгкими мотоциклами. Сотрудники АЗС будут обязаны проверять документы.
Лора Луганская

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