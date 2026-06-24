Мособлдума установила размер штрафов за продажу бензина и топлива детям

24 июня 2026, 12:57

На заключительном заседании Мособлдумы VII созыва депутаты установили ответственность за продажу бензина и топлива детям.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

При этом в документе сделано исключение для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или лёгкими мотоциклами. Сотрудники АЗС будут обязаны проверять документы.

Ранее по предложению «Единой России» они уже приняли закон об ограничении продажи несовершеннолетним горюче-смазочных материалов. Он вступит в силу с 1 сентября. Теперь региональные парламентарии рассмотрели вопрос о введении ответственности.Установлены размеры штрафов за подобное нарушение. Для граждан они составят 5000 рублей, для должностных лиц – 50 000, для юридических лиц – 100 000 рублей.Инициатива об ограничении продажи топлива несовершеннолетним была выдвинута на заседании круглого стола фракции «Единая Россия» в Мособлдуме. Тогда обсуждали вопрос о существенном увеличении количества ДТП с участием детей за рулём спортивной мототехники, в том числе со смертельным исходом.«Питбайки продаются как спортинвентарь. Для дорог общего пользования они не приспособлены – у них нет фар, габаритов и поворотников. Однако при этом продажи этой техники растут, она стала легкодоступной для детей. Мы видим тревожную статистику. В прошлом году в Подмосковье произошло 529 аварий с участием спортинвентаря и мототехники, погибли 10 детей. В этом году – уже 203 ДТП, два ребёнка погибли. Наша главная задача – защитить их жизнь и здоровье», – подчеркнул спикер МособлдумыЗакон о запрете продажи топлива несовершеннолетним принят во втором и третьем чтении. Он вступит в силу 1 сентября этого года.