Воробьёв поблагодарил депутатов Мособлдумы за пятилетнюю совместную работу
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил депутатов Московской областной думы VII созыва за слаженную командную работу при решении ключевых задач региона. Он также вручил парламентариям государственные и областные награды.
В среду прошло 140-е, заключительное, заседание, на котором подвели итоги работы за пять лет.
«Хочу сказать слова благодарности за нашу совместную работу, за проекты, вопросы, которые мы обсуждали на разных площадках. Считаю, что партнёрство в любом деле очень важным подспорьем. Пять лет пролетели быстро, и всегда задаешь себе вопрос: что сделано за этот период и какие задачи стоят? Все вызовы понятны только тогда, когда каждый не устаёт общаться с жителями, досконально разбирается в вопросах здравоохранения, ЖКХ, благоустройства, дорог, образования и так далее», – сказал Воробьёв.Он подчеркнул важность таких встреч и коммуникации с жителями.
«Знаю, что многие из вас активно участвуют во всём, что позволяет давать ответы на самые острые и сложные вопросы. Мы одна команда, и от того, насколько убедительно, искренне и точно мы можем отвечать на запросы людей в каждом уголке Подмосковья, зависит очень многое», – уверен глава региона.
В сентябре 2021 года на первом заседании Мособлдумы VII созыва Воробьёв и депутаты определили приоритеты работы областного парламента. Основное внимание уделили наказам жителей. Они касались социальной сферы, экономики, поддержки бизнеса, транспортной доступности, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Несколько законодательных инициатив Московской области получили поддержку на федеральном уровне и стали законами для всей России. В их числе – введение штрафов за выброс строительного мусора из автомобилей с фиксацией нарушений на камеры; увеличение штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Госдума уже поддержала 11 законодательных инициатив Подмосковья, сейчас на рассмотрении – ещё семь.
«Хотел бы поблагодарить и Госдуму, и Совет Федерации. Не всегда просто принять федеральный закон, который инициирует региональный парламент. Важно быть во всеоружии, чётко доказывать, почему инициатива конкретного субъекта должна быть распространена на всю страну. Для этого нужны высокий профессионализм и глубокое знание предмета. Хочу сказать спасибо и сенаторам, и депутатам, которые активно проводят все эти решения. У нас уже есть следующие инициативы. Очень надеюсь, что в новый период мы тоже будем услышаны», – отметил Воробьёв.
С началом СВО ещё одним приоритетом работы Мособлдумы стала забота о бойцах и их семьях. Законодательные инициативы формировали на основе встреч с семьями военнослужащих. Для них сейчас действует 77 мер поддержки. Это бесплатные реабилитация и юридическую помощь, налоговые льготы, квоты для трудоустройства ветеранов боевых действий, особый порядок рассмотрения обращений, выплата на 500 000 рублей взамен земельного участка и многое другое.
«В Подмосковье сформирована крепкая правовая база. За пять лет принято порядка 1300 региональных законов, 11 стали законами для всей страны. Приоритетом для Мособлдумы стала забота о бойцах и их семьях. В регионе сложилась комплексная система помощи, которая включает 41 федеральную и 36 областных мер поддержки. Особое внимание уделили семьям с детьми и демографии. Мы приняли закон, закрепивший меры профилактики абортов и защиты материнства, развиваем сеть центров медико-социальной помощи женщинам. Важно создать условия, при которых в Подмосковье хочется растить детей. Сегодня в регионе уже 119 000 многодетных семей – на треть больше, чем в начале созыва. В них растёт свыше 386 000 детей», – отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.По его словам, всё, чего удалось достичь, – результат партнёрства в системе публичной власти.
«Мы работали с правительством Московской области, губернатором, обеими палатами Федерального Собрания, открыто и конструктивно взаимодействовали с жителями. За VII созыв проведено 39 тысяч приёмов, рассмотрено более 100 тысяч обращений граждан. Это позволило своевременно реагировать на запросы и вносить изменения в правовое поле», – заключил парламентарий.
Мособлдума также утвердил комплекс мер поддержки для учителей и врачей, чтобы привлечь в подмосковные школы и больницы квалифицированные кадры. В их числе – ежемесячная выплата на жильё от 20 000 до 45 000 рублей в зависимости от территории; программа «Земля врачам»; льготы по социальной газификации. Также закреплена система помощи будущим мамам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Депутаты законодательно поддержали программы реновации и расселения аварийного фонда, закрепил механизм жилищных сертификатов. Благодаря этому инструменту люди могут не ждать окончания строительства домов, а самостоятельно покупать комфортное жилье с помощью государственной субсидии.
Несколько законов Мособлдума приняла по запросам жителей. Это, например, ограничение продажи алкоголя в многоквартирных домах и со стороны дворов, а также ночной торговли на объектах общепита. По итогам прошлого года почти 1600 точек прекратили продажу алкоголя или закрылись, на очереди – ещё 2000.
Важной задачей Мособлдумы стала защита экономики региона в условиях санкций. Парламентарии оперативно принимали законы, снижающие административную нагрузку на бизнес, помогали сохранять рабочие места, давали местным предприятиям возможность развиваться.
«Благодарю вас за масштабную работу в этом созыве. Принято большое количество важных региональных законов, а некоторые инициативы вышли на федеральный уровень. Московская область вошла в тройку лидеров национального инвестиционного рейтинга. В этом огромная заслуга мер поддержки, которые команда Андрея Юрьевича Воробьёва и депутаты областной думы закрепили законодательно. Отдельная тема, на которую особое внимание обратила председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, – выстроенная в регионе система мер поддержки участников СВО и их семей. Созданный в Подмосковье стандарт мы приводим в пример всей стране», – отметил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.По его словам, это же касается поддержки многодетных семей. Установленный в Московской области стандарт будет тиражироваться в рамках Президентского совета по демографической политике.
Яцкин пожелал депутатам Мособлдумы всегда оставаться в лидерах законодательной и экономической повестки страны.