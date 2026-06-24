Воробьёв поблагодарил депутатов Мособлдумы за пятилетнюю совместную работу

24 июня 2026, 14:22

оригинал А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил депутатов Московской областной думы VII созыва за слаженную командную работу при решении ключевых задач региона. Он также вручил парламентариям государственные и областные награды.





В среду прошло 140-е, заключительное, заседание, на котором подвели итоги работы за пять лет.

«Хочу сказать слова благодарности за нашу совместную работу, за проекты, вопросы, которые мы обсуждали на разных площадках. Считаю, что партнёрство в любом деле очень важным подспорьем. Пять лет пролетели быстро, и всегда задаешь себе вопрос: что сделано за этот период и какие задачи стоят? Все вызовы понятны только тогда, когда каждый не устаёт общаться с жителями, досконально разбирается в вопросах здравоохранения, ЖКХ, благоустройства, дорог, образования и так далее», – сказал Воробьёв.

«Знаю, что многие из вас активно участвуют во всём, что позволяет давать ответы на самые острые и сложные вопросы. Мы одна команда, и от того, насколько убедительно, искренне и точно мы можем отвечать на запросы людей в каждом уголке Подмосковья, зависит очень многое», – уверен глава региона.

А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Хотел бы поблагодарить и Госдуму, и Совет Федерации. Не всегда просто принять федеральный закон, который инициирует региональный парламент. Важно быть во всеоружии, чётко доказывать, почему инициатива конкретного субъекта должна быть распространена на всю страну. Для этого нужны высокий профессионализм и глубокое знание предмета. Хочу сказать спасибо и сенаторам, и депутатам, которые активно проводят все эти решения. У нас уже есть следующие инициативы. Очень надеюсь, что в новый период мы тоже будем услышаны», – отметил Воробьёв.

И. Брынцалов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«В Подмосковье сформирована крепкая правовая база. За пять лет принято порядка 1300 региональных законов, 11 стали законами для всей страны. Приоритетом для Мособлдумы стала забота о бойцах и их семьях. В регионе сложилась комплексная система помощи, которая включает 41 федеральную и 36 областных мер поддержки. Особое внимание уделили семьям с детьми и демографии. Мы приняли закон, закрепивший меры профилактики абортов и защиты материнства, развиваем сеть центров медико-социальной помощи женщинам. Важно создать условия, при которых в Подмосковье хочется растить детей. Сегодня в регионе уже 119 000 многодетных семей – на треть больше, чем в начале созыва. В них растёт свыше 386 000 детей», – отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Мы работали с правительством Московской области, губернатором, обеими палатами Федерального Собрания, открыто и конструктивно взаимодействовали с жителями. За VII созыв проведено 39 тысяч приёмов, рассмотрено более 100 тысяч обращений граждан. Это позволило своевременно реагировать на запросы и вносить изменения в правовое поле», – заключил парламентарий.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

А. Яцкин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Благодарю вас за масштабную работу в этом созыве. Принято большое количество важных региональных законов, а некоторые инициативы вышли на федеральный уровень. Московская область вошла в тройку лидеров национального инвестиционного рейтинга. В этом огромная заслуга мер поддержки, которые команда Андрея Юрьевича Воробьёва и депутаты областной думы закрепили законодательно. Отдельная тема, на которую особое внимание обратила председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, – выстроенная в регионе система мер поддержки участников СВО и их семей. Созданный в Подмосковье стандарт мы приводим в пример всей стране», – отметил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.