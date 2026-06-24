Подмосковным наследникам погибших бойцов СВО спишут долг по транспортному налогу
Мособлдума приняла закон, направленный на поддержку семей погибших участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Как сказано в тексте закона, наследники погибших участников СВО смогут обратиться за списанием задолженности по транспортному налогу.
«Для этого им нужно подать заявление в налоговый орган и приложить к нему два документа. Первый – это свидетельство о праве на наследство. Второй - справка о гибели при исполнении обязанностей военной службы в ходе СВО либо заключение военно-врачебной комиссии о связи ранения или заболевания, приведших к смерти, с прохождением службы в ходе спецоперации», – отметили в пресс-службе.При этом в Московской области действует закон, согласно которому для автомобилей с мощностью до 250 лошадиных сил, зарегистрированных на участника СВО, предусмотрена льгота по транспортному налогу.
Помимо этого, на федеральном уровне предусмотрена ещё одна льгота. Участники СВО могут не платить транспортный налог на один автомобиль на свое усмотрение. Однако льгота не распространяется на легковые машины, налог на которые исчисляется с учётом повышающего коэффициента, а также на водные и воздушные транспортные средства.