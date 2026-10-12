Ансамбль «Садко» Московской областной филармонии создал новую программу
Новую концертную программу под названием «Корабль в будущее» создали артисты Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко» Московской областной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства культуры и туризма.
Программа посвящена 35-летию коллектива. Она объединяет знаковые произведения репертуара в яркое представление для зрителей всех возрастов.
«Корабль в будущее» можно назвать музыкально-театрализованным путешествием сквозь время. Название отсылает к герою новгородских былин Садко, который отправляется в пусть на судне, полном сокровищ. Такими сокровищами станет наследие ансамбля: перед зрителями откроются страницы с самыми важными этапами биографии творческого коллектива», — говорится в сообщении.
В программу вошли полюбившиеся зрителям концертные номера, фрагменты театрализованных представлений и музыкальных спектаклей.
«На сцене прозвучат народные песни, произведения современных композиторов, созданные специально для ансамбля «Садко», музыка народов мира, песни из кинофильмов и мелодии советских композиторов. Зрители увидят народные танцы и номера из детских и семейных спектаклей», — отметили в Минкульттуризма региона.
Впечатление волшебного плавания по волнам времени поможет создать современное визуальное оформление: оно превратит сцену в пространство морского странствия, где встречаются прошлое и будущее.
Художественным руководителем ансамбля является заслуженный деятель культуры Московской области Дарья Волынская.
За 35 лет существования «Садко» выработал свой стиль и особый подход к театральной традиции. При этом он продолжает творчески развиваться и делает народное искусство близким и понятным современному зрителю.
Премьера программы «Корабль в будущее» состоится в пятницу, 23 октября, в культурном центре «Строгино». Концерт начнётся в семь вечера. Возрастное ограничение — 6+.
Билеты можно приобрести онлайн — на сайте Московской областной филармонии. Стоимость билетов составляет от 600 до полутора тысяч рублей.
Адрес культурного центра «Строгино»: Москва, улица Маршала Катукова, дом №8.