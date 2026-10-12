Студотряды Подмосковья завоевали 15 наград на конкурсах ЦФО
Члены студенческих отрядов из Московской области завоевали 15 наград на мероприятиях Центрального федерального округа: конкурсе профессионального мастерства сельскохозяйственных и путинных отрядов в Твери и десятом Окружном слёте студенческих отрядов ЦФО в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информации и молодёжной политики.
На окружных мероприятиях участники обменивались опытом и демонстрировали свои навыки, а также творческий подход к решению различных задач.
«Участие в окружных конкурсах — это всегда яркое событие для нашей молодёжи. В этом году активисты привезли нам 15 наград — девять призовых мест с окружного слёта в Рязани и шесть с конкурса профмастерства в Твери», — рассказала министр информации и молодёжной политики региона Екатерина Швелидзе.Подмосковные студотрядовцы победили в Рязани в компетенциях «Официанты» и «Горничные», а также в конкурсе дизайна сообщества «ВКонтакте», заняли вторые места за исполнение авторской песни под живой аккомпанемент, за педагогическую деятельность и искусство барменов, стали третьими в номинациях «Исполнитель», «Этнический танец» и «Авторская песня с записанной аранжировкой».
В Твери представители Подмосковья стали вторыми в компетенциях «Механизация (агроинженерия)», «Рыбообработка» и «Зоотехния» и третьими в «Сборе сезонного урожая с/х продукции», «Ветеринарии» и «Технологии переработки продукции».