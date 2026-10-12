Студотряды Подмосковья завоевали 15 наград на конкурсах ЦФО

12 октября 2026, 18:12

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Члены студенческих отрядов из Московской области завоевали 15 наград на мероприятиях Центрального федерального округа: конкурсе профессионального мастерства сельскохозяйственных и путинных отрядов в Твери и десятом Окружном слёте студенческих отрядов ЦФО в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информации и молодёжной политики.





На окружных мероприятиях участники обменивались опытом и демонстрировали свои навыки, а также творческий подход к решению различных задач.





«Участие в окружных конкурсах — это всегда яркое событие для нашей молодёжи. В этом году активисты привезли нам 15 наград — девять призовых мест с окружного слёта в Рязани и шесть с конкурса профмастерства в Твери», — рассказала министр информации и молодёжной политики региона Екатерина Швелидзе.