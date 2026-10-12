Расписание электричек Казанского направления изменится с вечера 12 октября
График движения пригородных поездов Казанского направления меняется с 12 октября из-за капремонта четвёртого главного пути между станциями Люберцы-1 и Перово-1. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МДЖ.
Работы планируется проводить по ночам — с 23:30 до 6:30 — с 12 по 15 октября, а также с 23:30 16 октября до 23:30 18 октября.
«На участке демонтируют старую и уложат новую рельсошпальную решётку, подсыпят щебёнку, выправят и сварят пути», — говорится в сообщении.На время работ поезда пустят по соседним путям, что отразится на расписании: у части электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрутов. Некоторые составы отменят.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять актуальное расписание.