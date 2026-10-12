Расписание электричек Казанского направления изменится с вечера 12 октября

12 октября 2026, 15:04

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Казанского направления меняется с 12 октября из-за капремонта четвёртого главного пути между станциями Люберцы-1 и Перово-1. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МДЖ.





Работы планируется проводить по ночам — с 23:30 до 6:30 — с 12 по 15 октября, а также с 23:30 16 октября до 23:30 18 октября.





«На участке демонтируют старую и уложат новую рельсошпальную решётку, подсыпят щебёнку, выправят и сварят пути», — говорится в сообщении.