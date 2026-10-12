Ансамбль «Садко» Московской областной филармонии создал новую программу

12 октября 2026, 18:50

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Новую концертную программу под названием «Корабль в будущее» создали артисты Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко» Московской областной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства культуры и туризма.





Программа посвящена 35-летию коллектива. Она объединяет знаковые произведения репертуара в яркое представление для зрителей всех возрастов.





«Корабль в будущее» можно назвать музыкально-театрализованным путешествием сквозь время. Название отсылает к герою новгородских былин Садко, который отправляется в пусть на судне, полном сокровищ. Такими сокровищами станет наследие ансамбля: перед зрителями откроются страницы с самыми важными этапами биографии творческого коллектива», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

«На сцене прозвучат народные песни, произведения современных композиторов, созданные специально для ансамбля «Садко», музыка народов мира, песни из кинофильмов и мелодии советских композиторов. Зрители увидят народные танцы и номера из детских и семейных спектаклей», — отметили в Минкульттуризма региона.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО