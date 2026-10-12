Ремонт хирургического корпуса Подольской больницы закончат в 2029 году
Хирургический корпус Подольской областной клинической больницы, расположенный на улице Кирова в Подольске, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.
Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья. Сдать обновлённое медучреждение в эксплуатацию планируют в 2029 году.
«Сейчас на объекте монтируют подсистемы фасада и металлические кассеты, кладут утеплитель, штукатурят стены в подвальных помещениях, а также обустраивают системы вентиляции, оконные скосы и перегородки», — говорится в сообщении.В результате ремонта здание обновят снаружи и изнутри, а на прилегающей территории проведут благоустройство.
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