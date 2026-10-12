Ремонт хирургического корпуса Подольской больницы закончат в 2029 году

12 октября 2026, 17:09

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Хирургический корпус Подольской областной клинической больницы, расположенный на улице Кирова в Подольске, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.





Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья. Сдать обновлённое медучреждение в эксплуатацию планируют в 2029 году.





«Сейчас на объекте монтируют подсистемы фасада и металлические кассеты, кладут утеплитель, штукатурят стены в подвальных помещениях, а также обустраивают системы вентиляции, оконные скосы и перегородки», — говорится в сообщении.