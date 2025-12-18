Автоинструктор рассказал, почему пассажир на заднем сидении должен пристёгиваться

18 декабря 2025, 18:36

Фото: Istock / metamorworks

В Подмосковье продолжается широкомасштабная кампания по соблюдению правил дорожного движения. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции обращают на то, пристёгнуты ли водители и пассажиры, в том числе на задних сиденьях.





Для не пристёгнутого пассажира, сидящего на заднем сидении, существует реальный риск серьёзной травмы. Об этом заявил «Радио 1» руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.

«Я неоднократно сам давал возможность тем, кто приезжает на обучение, особенно зимой, попробовать поездить пассажиром без ремня в скольжении. Для них все вопросы быстро закрывались. Почему? Потому что его тело начинает резко перемещаться из стороны в сторону. Если это происходит на дорогах общего пользования при экстренном торможении или наезде сзади, не пристёгнутый пассажир может получить очень крупные повреждения, особенно шейного позвоночного отдела», - отметил собеседник «Радио 1».

«За этим обязательно надо следить, особенно когда вы передвигаетесь в незнакомых автомобилях, например, на такси. Моя рекомендация всем пассажирам – пристёгиваться. Так будет намного безопаснее доехать из точки А в точку Б», – посоветовал эксперт.

«Это советский стереотип, что когда-то кто-то был пристёгнут, попал в ДТП, а ремень безопасности его зажал, и он не смог выбраться. Или кто-то не был пристёгнут, вылетел через лобовое стекло и остался жив. Но это всё то, что не работает на современных автомобилях. Система безопасности сегодня очень четко отрегулирована по всем пунктам, и при любых столкновениях тело остаётся с минимальным нагрузочным эффектом», – отметил собеседник «Радио 1».