У водителей и пассажиров Подмосковья заметили 1 млн случаев непристёгнутых ремней

16 декабря 2025, 16:17

Комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Московской области с начала года более миллиона случаев непристёгнутых ремней безопасности у водителей и пассажиров. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Там назвали работу по профилактике и фиксации подобного типа нарушений частью комплекса мер снижения аварийности и повышения безопасности на дорогах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Мы увеличиваем число комплексов для распознавания нарушения правил применения ремней безопасности. Сейчас в Подмосковье треть комплексов могут фиксировать такой вид нарушения. С начала года более 500 комплексов выявили свыше 986 000 случаев непристёгнутых ремней у водителей и порядка 17 300 – у пассажиров», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.