У водителей и пассажиров Подмосковья заметили 1 млн случаев непристёгнутых ремней
Комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Московской области с начала года более миллиона случаев непристёгнутых ремней безопасности у водителей и пассажиров. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Там назвали работу по профилактике и фиксации подобного типа нарушений частью комплекса мер снижения аварийности и повышения безопасности на дорогах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«Мы увеличиваем число комплексов для распознавания нарушения правил применения ремней безопасности. Сейчас в Подмосковье треть комплексов могут фиксировать такой вид нарушения. С начала года более 500 комплексов выявили свыше 986 000 случаев непристёгнутых ремней у водителей и порядка 17 300 – у пассажиров», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.В ведомстве напомнили, что на дорогах региона работают более 1800 стационарных комплексов фотовидеофиксации. В случае распозначания непристёгнутого ремня безопасности штрафы в 1,5 тыс. рублей в автоматическом режиме получают собственники транспортных средств.
В Минтрансе Подмосковья призвали обязательно пристёгиваться как на передних, так и на задних сидениях машин. По данным Всемирной организации здравоохранения, использование ремня безопасности на 45-50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% – на задних.