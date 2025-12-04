В Подмосковье школьников учат строить безопасный маршрут до школы
В школах Подмосковья начали проводить занятия по безопасности дорожного движения с использованием нового профилактического инструмента — образовательного набора «Дом–Школа–Дом». Пилотный проект стартовал в Домодедове и в дальнейшем охватит весь регион, сообщили в Минтрансе Московской области.
4 декабря открытый интерактивный урок прошёл в Ямской школе городского округа Домодедово. Ученикам младших классов передали 100 комплектов нового набора. Урок провели при поддержке Министерства образования Подмосковья и администрации школы.
«Снижение детского травматизма и смертности на дорогах – одно из приоритетных направлений работы в Подмосковье. Ежегодно мы реализуем различные программы по пропаганде безопасности дорожного движения и внедряем инновационные решения», — отметила замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Евгения Каретникова.Набор «Дом–Школа–Дом» включает карту для построения маршрута, наклейки с элементами дорожной инфраструктуры, блокнот с правилами ПДД и световозвращающий стикер. С его помощью дети моделируют свой реальный путь от дома до школы, находят опасные участки и учатся выбирать безопасный маршрут.
«Мы убеждены, что просвещение и профилактика детского травматизма являются залогом снижения числа несчастных случаев на дорогах», — сказала первый замминистра образования Московской области Лариса Сулима.Более 600 000 школьников Подмосковья уже приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги».
«Мы разработали набор «Дом—Школа—Дом», который поможет детям освоить важные правила и применять их на практике», — рассказал Заместитель гендиректора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.
Сотрудники Госавтоинспекции на уроке напомнили школьникам основные правила дорожного движения. Формат с визуализацией маршрута превращает теорию в наглядную и понятную практику.