В Подмосковье школьников учат строить безопасный маршрут до школы

04 декабря 2025, 17:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В школах Подмосковья начали проводить занятия по безопасности дорожного движения с использованием нового профилактического инструмента — образовательного набора «Дом–Школа–Дом». Пилотный проект стартовал в Домодедове и в дальнейшем охватит весь регион, сообщили в Минтрансе Московской области.





4 декабря открытый интерактивный урок прошёл в Ямской школе городского округа Домодедово. Ученикам младших классов передали 100 комплектов нового набора. Урок провели при поддержке Министерства образования Подмосковья и администрации школы.



«Снижение детского травматизма и смертности на дорогах – одно из приоритетных направлений работы в Подмосковье. Ежегодно мы реализуем различные программы по пропаганде безопасности дорожного движения и внедряем инновационные решения», — отметила замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Евгения Каретникова.

«Мы убеждены, что просвещение и профилактика детского травматизма являются залогом снижения числа несчастных случаев на дорогах», — сказала первый замминистра образования Московской области Лариса Сулима.

«Мы разработали набор «Дом—Школа—Дом», который поможет детям освоить важные правила и применять их на практике», — рассказал Заместитель гендиректора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.