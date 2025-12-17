Пассажиров подмосковных автобусов поздравляют голоса детей и Деда Мороза

17 декабря 2025, 18:43

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В преддверии Нового года праздничную атмосферу в салонах автобусов Мострансавто создают звуковые поздравления, записанные голосами юных жителей Подмосковья, а также пожелания от Деда Мороза из Великого Устюга. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Московской области.





Принять участие в предновогоднем проекте в течение двух недель мог каждый юный житель региона. В итоге предприятие получило более 30 аудиопоздравлений от ребят.

«Они обратились к пассажирам маршрутов, которыми часто пользуются вместе с родителями. Трогательные и добрые пожелания детей можно услышать в автобусах 17 городов Подмосковья. Кроме того, пассажиры услышат пожелания счастья, радости и добра от главного новогоднего персонажа – Деда Мороза. Все поздравления в салонах транспортных средств будут транслировать до конца январских каникул», – рассказали в ведомстве.