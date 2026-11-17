17 ноября 2026, 20:06

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

На территории Подмосковья продолжают обновлять парк коммунальной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В муниципальные бюджетные учреждения поступили новые комбинированные машины. Техника направлена в городские и муниципальные округа Егорьевск, Чехов, Черноголовка, Коломна, Мытищи, Богородский, Домодедово и Солнечногорск.



Например, в организации по содержанию территорий Егорьевска поступили автосамосвал с краном-манипулятором, два ковровых погрузчик и два фронтальных одноковшовых колесных погрузчика.



Пять грузовых автомобилей с бортовой платформой отправились в МБУ Чехова, столько же – в Мытищи, восемь – в МБУ Коломны.



Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Черноголовке автопарк МБУ пополнился вакуумной подметально-уборочной машиной.

«На балансе 79 МБУ региона – более 5000 единиц коммунальной техники. За три года объём обновления парка составил рекордные 44%. Было закуплено 1 264 машины. Сейчас уровень оснащенности Подмосковья спецтехникой достиг 79%. Это позволяет нам кратно наращивать темпы содержания. В рамках федеральной программы льготного лизинга уже получили и передали в МБУ ещё 222 единицы спецтехники разных видов. Поставка включает 99 тракторов, 45 современных вакуумных пылесосов, 59 экскаваторов-погрузчиков и 19 автогрейдеров», – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.