Автопарк коммунальных предприятий Подмосковья пополнился новой спецтехникой
На территории Подмосковья продолжают обновлять парк коммунальной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В муниципальные бюджетные учреждения поступили новые комбинированные машины. Техника направлена в городские и муниципальные округа Егорьевск, Чехов, Черноголовка, Коломна, Мытищи, Богородский, Домодедово и Солнечногорск.
Например, в организации по содержанию территорий Егорьевска поступили автосамосвал с краном-манипулятором, два ковровых погрузчик и два фронтальных одноковшовых колесных погрузчика.
Пять грузовых автомобилей с бортовой платформой отправились в МБУ Чехова, столько же – в Мытищи, восемь – в МБУ Коломны.
В Черноголовке автопарк МБУ пополнился вакуумной подметально-уборочной машиной.
«На балансе 79 МБУ региона – более 5000 единиц коммунальной техники. За три года объём обновления парка составил рекордные 44%. Было закуплено 1 264 машины. Сейчас уровень оснащенности Подмосковья спецтехникой достиг 79%. Это позволяет нам кратно наращивать темпы содержания. В рамках федеральной программы льготного лизинга уже получили и передали в МБУ ещё 222 единицы спецтехники разных видов. Поставка включает 99 тракторов, 45 современных вакуумных пылесосов, 59 экскаваторов-погрузчиков и 19 автогрейдеров», – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.Новые машины оснащены навесными системами для более высокой производительности при выполнении ежедневных задач по содержанию дворов и общественных пространств региона.
Ранее сообщалось, что чеховские коммунальщики провели экскурсию по профориентации для активистов «Движения Первых». Участники побывали в МБУ «Чеховское благоустройство». Ребята увидели такую спецтехнику как комбинированные дорожные машины, мини-погрузчики и тракторы. Им также показали навесные роторные щётки, отвалы, распределители реагентов и средства малой механизации.