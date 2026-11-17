17 ноября 2026, 18:24

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Дорожные службы Московской области перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погоды. Специалисты Мосавтодора готовы обеспечить безопасный проезд по региональным дорогам, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на среду температура воздуха в Московском регионе составит от -2°C до 0°C. Ожидаются дождь с мокрым снегом. Утром 18 ноября столбики термометров покажут от -1°C до 0°C, местами выпадет до 4 см снега. Днём температура будет держаться в пределах от 0 до +1°C, возможны дождь со снегом.

«Для уборки и обработки дорог подготовлено 174 единицы спецтехники, в том числе 134 комбинированные дорожные машины, а также 80 дорожных рабочих. Дорожники планируют обработку региональных трасс с асфальтобетонным покрытием на заснеженных участках, а также на опасных отрезках, спусках и подъёмах», ‒ рассказали в ведомстве.