17 ноября 2026, 18:12

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области могут оформить медицинские справки дистанционно, через интернет. Об этом напомнил зампред правительства ‒ министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.





В онлайн-формате доступны справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, выписка из амбулаторной карты и другие медицинские документы.

«Жители региона могут получать необходимые медицинские документы в удалённом формате, в любое удобное время, без посещения поликлиники и изменения привычного распорядка дня. С начала этого года через интернет заказали почти 610 000 справок», ‒ отметил Забелин.