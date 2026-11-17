Жители Подмосковья с начала года дистанционно заказали 610 000 справок
Жители Московской области могут оформить медицинские справки дистанционно, через интернет. Об этом напомнил зампред правительства ‒ министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
В онлайн-формате доступны справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, выписка из амбулаторной карты и другие медицинские документы.
«Жители региона могут получать необходимые медицинские документы в удалённом формате, в любое удобное время, без посещения поликлиники и изменения привычного распорядка дня. С начала этого года через интернет заказали почти 610 000 справок», ‒ отметил Забелин.Как рассказали в Минздраве региона, получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».