17 ноября 2026, 19:11

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области жители могут получить консультацию врача дистанционно, не посещая поликлинику. С начала года уже проведено свыше 4 млн таких консультаций, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Пациенты могут с помощью телемедицины обсудить с врачом результаты анализов и исследований, итоги диспансеризации, скорректировать лечение, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготные лекарства.

«Мы активно развиваем в Подмосковье телемедицину, чтобы сделать медицинскую помощь удобнее и доступнее для жителей. Многие вопросы уже можно решить дистанционно, не тратя время на посещение поликлиники. С начала года в регионе провели уже более 4 млн телемедицинских консультаций. Их доля в структуре всех обращений выросла на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – рассказал Забелин.