В Подмосковье в этом году провели свыше 4 млн телемедицинских консультаций
В Московской области жители могут получить консультацию врача дистанционно, не посещая поликлинику. С начала года уже проведено свыше 4 млн таких консультаций, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Пациенты могут с помощью телемедицины обсудить с врачом результаты анализов и исследований, итоги диспансеризации, скорректировать лечение, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготные лекарства.
«Мы активно развиваем в Подмосковье телемедицину, чтобы сделать медицинскую помощь удобнее и доступнее для жителей. Многие вопросы уже можно решить дистанционно, не тратя время на посещение поликлиники. С начала года в регионе провели уже более 4 млн телемедицинских консультаций. Их доля в структуре всех обращений выросла на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – рассказал Забелин.По данным подмосковного Минздрава, чаще всего с помощью телемедицины пациенты консультируются по поводу ранее выявленного заболевания. Это 38% всех онлайн-консультаций. Ещё 29% обращений касается закрытия больничных листов, 11% – продления электронных рецептов на льготные лекарства.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере MAX, региональный портал госуслуг «Здоровье».