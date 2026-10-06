Автопарк коммунальных служб Подмосковья увеличился на 15%

06 октября 2026, 18:13

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около 680 единиц техники для уборки дворов и других общественных территорий закупили для коммунальных служб Московской области в текущем году. Автопарк коммунальщиков вырос на 15%. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Больше всего техники закупили муниципалитеты, которые в этом году должны отказаться от услуг подрядчиков для уборки и начать справляться собственными силами.





«Сейчас в таком формате в Московской области обслуживается уже 70% территории. В этом году завершить переход к работе без подрядчиков планируют ещё в пяти округах: Электростали, Солнечногорске, Мытищах, Домодедове и Богородском. Полный переход всех муниципалитетов должен завершится в 2028 году», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области оценили состояние коммунальной техники, проверили наличие договоров на спецодежду и уборочный инвентарь, запасы противогололедных материалов, а также укомплектованность штата», — отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Мы продолжаем активно внедрять в работу ИИ-технологии. Наш Центр содержания территорий в зимний период станет основным инструментом принятия решений. Он работает с мая этого года и за это время показал свою эффективность. Основной показатель — снижение количества обращений жителей. Зимой центр будет каждые три часа отслеживать погоду, мы сможем в режиме реального времени формировать задания для коммунальных служб по выходу дворников и техники. А контролировать работу будем через «Яндекс.Вектор» и камеры видеонаблюдения», — сказал Даниленко.