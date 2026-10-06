На выплату пособия беременным жительницам Подмосковья направили 1 млрд рублей
Более миллиарда рублей направили на единые пособия по беременности жительницам столичного региона в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба отделения Соцфонда РФ по Москве и Подмосковью.
Эту выплату получили более семи тысяч будущих мам Московской области.
При назначении единого пособия учитываются доходы и имущество семьи, включая зарплату, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости и предпринимательской деятельности, проценты по вкладам, пособия, алименты и другие выплаты. С 1 октября в этот перечень включены поступления на банковские счета и вклады членов семьи за 12 месяцев.«На финансовую помощь имеют право жительницы Подмосковья, которые встали на учёт в медучреждении в первые 12 недель беременности», — говорится в сообщении.