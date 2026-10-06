На выплату пособия беременным жительницам Подмосковья направили 1 млрд рублей

06 октября 2026, 17:01

оригинал Фото: istockphoto.com/Natalia Kuzina

Более миллиарда рублей направили на единые пособия по беременности жительницам столичного региона в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба отделения Соцфонда РФ по Москве и Подмосковью.





Эту выплату получили более семи тысяч будущих мам Московской области.



