В Подмосковье с начала года профосмотры прошли более миллиона детей

06 октября 2026, 17:52

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше одного миллиона детей прошли профилактические осмотры в Московской области с начала текущего года — на 56 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Профосмотры детей проводят как в поликлиниках, так и в школах и детских садах: туда выезжают мобильные медицинские бригады. Такой вариант очень удобен для родителей, так как им не требуется тратить время на поход с ребёнком по врачам.





«Для того, чтобы ознакомится с заключением, родителям тоже не нужно никуда ехать. Вся информация приходит в электронную медкарту, доступную из личного кабинета на портале госуслуг», — рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.